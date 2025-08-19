Senigallia, il questore chiude un ristorante sul lungomare

Sono emerse diverse irregolarità dal punto di vista amministrativo, a partire da lavoratori non contrattualizzati

SENIGALLIA – Irregolarità amministrative e lavoratori in sala non contrattualizzati secondo la normativa vigente, disposta la chiusura di un locale sul lungomare di Senigallia.

Il questore Cesare Capocasa, in linea con le determinazioni assunte in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento tenutasi in Prefettura, ha disposto l’intensificazione dei controlli amministrativi controlli sugli esercizi pubblici in ambito provinciale, volti a verificare la regolarità delle attività e il rispetto delle normative vigenti. Nel corso di un recente controllo, effettuato dai poliziotti della Questura di Ancona presso un ristorante situato sul lungomare di Senigallia, sono emerse diverse irregolarità dal punto di vista amministrativo.

In particolare, i poliziotti hanno accertato la presenza di quattro lavoratori irregolari, impiegati con abiti di lavoro sia in cucina che in sala, dove vi erano più di cento clienti intenti a consumare la cena. Rilevata altresì l’assenza della prescritta esposizione della Scia/licenza di somministrazione all’interno del locale, nonché l’omessa l’affissione all’ingresso del locale della cartellonistica relativa agli orari di apertura e chiusura dell’esercizio commerciale.

Inoltre, al momento dell’accesso all’interno del ristorante in abiti civili, gli agenti della polizia di Stato sono stati bloccati da due persone addette alla sicurezza che stazionavano nei pressi della porta di ingresso. Da un successivo controllo, entrambi risultavano sprovvisti del titolo autorizzatorio necessario allo svolgimento di tale mansione e venivano pertanto sanzionati con appositi verbali di constatazione.

Alla luce delle molteplici violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con potenziali ripercussioni sulla salute e la sicurezza dei cittadini, nella giornata di ieri il Questore di Ancona ha disposto la sospensione dell’attività del pubblico esercizio, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., per la durata di 7 giorni, con contestuale sospensione dell’efficacia della Scia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Questore Cesare Capocasa ribadisce l’impegno della Questura di Ancona nel garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini, che proseguirà attraverso controlli regolari e mirati sugli esercizi pubblici e privati presenti su tutto il territorio.