Senigallia, iniziato il via vai sulla passerella ciclopedonale ma senza autorizzazione: non è ancora aperta

SENIGALLIA – Non è ancora aperta la passerella ciclopedonale sul fiume Misa ma alcuni utenti vi sono già transitati sopra grazie al fatto che le reti arancioni poste sulle rampe di accesso erano divelte. Del fatto è stata informata la polizia locale di Senigallia. La mattinata di martedì 4 aprile è stata contraddistinta dal caso dell’apertura non autorizzata della passerella ciclopedonale che consente di oltrepassare il fiume Misa e collegare l’area di stadio e ospedale con il centro storico. Zone separate dal quel fatidico 15 settembre 2022 quando l’alluvione rese inagibile il ponte Garibaldi.

La nuova infrastruttura non è ancora ufficialmente aperta né utilizzabile, anche se le reti poste a protezione degli ingressi erano state lasciate a margine del ponte. Forse sono state divelte da qualche cittadino stanco di vedere la passerella ciclopedonale pronta ma ancora in attesa della documentazione che ne attesti la possibile fruizione.

Molte le domande e le segnalazioni giunte alla polizia locale di Senigallia: i cittadini hanno infatti chiesto se fosse stata aperta dato che non v’era stata alcuna comunicazione ufficiale. E infatti è arrivata la conferma che non è aperta. Una pattuglia è andata sul posto per chiudere al transito la nuova struttura che dev’essere ancora consegnata al Comune con tutte le autorizzazioni. Lungaggini burocratiche che, come annunciato dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nel suo sopralluogo di sabato scorso, saranno risolte entro breve. Dunque pochi giorni di pazienza ancora.