Da Senigallia a Numana: ecco l’operazione “Mare e laghi sicuri” della Guardia Costiera

ANCONA – La campagna “Mare e laghi sicuri” edizione 2025 è la missione estiva della Guardia Costiera di Ancona. Stamattina l’ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale, che ricopre anche il ruolo di direttore marittimo delle Marche, ha dato il via all’operazione, che ha come obiettivo non solo di garantire la sicurezza dei bagnanti, ma di costruire una vera e propria cultura del mare responsabile. Per portare a compimento il proprio compito, la Guardia Costiera di Ancona schiererà lungo la costa, nel tratto tra Senigallia e la foce del Musone, dieci mezzi nautici: cinque dedicati esclusivamente al soccorso in mare aperto, altri cinque pronti a intervenire nelle acque costiere. Motovedette che solcano l’orizzonte, gommoni che si insinuano tra gli scogli, moto d’acqua che raggiungono i punti più difficili: ogni mezzo ha il suo ruolo in questa coreografia della sicurezza estiva. Tra le novità più attese c’è il ripristino del molo d’ormeggio della baia di Portonovo, che tornerà a essere non solo un punto di approdo sicuro, ma un vero e proprio avamposto della Guardia Costiera per le operazioni di soccorso.

«Quest’anno abbiamo una bella sorpresa: più mezzi a disposizione per la Guardia Costiera – spiega l’ammiraglio Vincenzo Vitale –. Il nostro parco mezzi si è ampliato proprio per affrontare al meglio la stagione estiva, che è il nostro momento più importante dell’anno». L’operazione “Mare e Laghi Sicuri” edizione 2025 è iniziata ieri e continuerà fino alla seconda metà di settembre. Durante questo periodo, la Guardia Costiera sarà impegnata a pieno regime, soprattutto nei weekend, per garantire che tutti rispettino le regole del mare e delle spiagge. «La sfida più grande è evitare che barche e bagnanti si intralcino a vicenda – sottolinea ancora l’ammiraglio –. Questo tipo di coabitazione può essere molto pericolosa, e causare incidenti a volte anche mortali. Fortunatamente, sia i diportisti che i gestori degli stabilimenti balneari sono sempre più consapevoli di questo rischio e tutti si impegnano a mantenere separate le zone di navigazione da quelle per fare il bagno». L’operazione “Mare e Laghi Sicuri” non è svolta solo dalla Guardia Costiera, ma viene effettuata in collaborazione con Vigili del fuoco, Guardia di finanza e Protezione civile, un gioco di squadra sotto il coordinamento della Capitaneria di porto in cui ognuno fa la sua parte per rendere il mare sicuro per tutti.

La motovedetta della Guardia Costiera di Ancona Due mezzi della Guardia Costiera di Ancona

«Nel tratto di costa tra Senigallia e il fiume Musone l’operazione può contare su trenta persone tra centrale operativa e personale in mare, dieci mezzi nautici di vario tipo, una motovedetta principale con nove persone di equipaggio e una moto d’acqua per interventi rapidi nelle zone più difficili da raggiungere» spiega ancora l’ammiraglio, che poi si sofferma sui controlli sulla pesca dei moscioli: «Stiamo preparando controlli mirati contro chi preleva illegalmente i moscioli», annuncia. Dopo l’ordinanza di qualche giorno fa, è stato attivato un sistema di sorveglianza speciale per proteggere questo presidio marino simbolo di Portonovo e di Ancona. Durante l’estate la guardia costiera controllerà anche che chi gestisce stabilimenti balneari abbia le autorizzazioni necessarie, che non ci siano costruzioni abusive sul litorale e che le spiagge siano accessibili a tutti secondo le regole, ma controllerà anche la qualità delle acque, la pesca illegale e i prelievi non autorizzati, così come la tracciabilità del pesce che finisce servito a tavola e, in generale, la tutela dell’ambiente marino: «Quando siamo in mare – conclude l’ammiraglio Vitale –, controlliamo tutto: dalla sicurezza dei bagnanti alla qualità del pescato che arriva sulla nostra tavola».