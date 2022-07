Senigallia, malore fatale in spiaggia: 89enne muore alla Cesanella

L’anziano stava passeggiando in acqua quando si è improvvisamente accasciato. Si tratta del quinto decesso in spiaggia a Senigallia in questa estate 2022

SENIGALLIA – E’ morto in spiaggia a seguito di un malore che non gli ha lasciato scampo. Se ne è andato così un turista di 89 anni originario delle Marche ma residente oramai da tempo a Roma. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio del 28 luglio nel tratto di spiaggia libera sul lungomare Mameli alla Cesanella.



L’anziano stava passeggiando in acqua quando si è improvvisamente accasciato. Sul posto sono intervenuti i bagnini di salvataggio che si sono adoperati per portarlo fuori dall’acqua e cercare di rianimarlo in attesa del 118. Ai sanitari giunti sul luogo repentinamente non è rimasto che constatare il decesso. Sul posto anche gli uomini della Guardia Costiera. Si tratta del quinto decesso in spiaggia a Senigallia in questa estate 2022.