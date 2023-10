Senigallia, incontro tra Erap Marche e sindaco per il punto sull’edilizia residenziale pubblica in città

SENIGALLIA – Lavori in corso e prossimi alla conclusione a Marzocca, Cesano, San Silvestro. Ecco gli interventi che Erap Marche sta portando avanti nel comune di Senigallia- Per illustrare lo stato di attuazione, Saturnino Di Ruscio, presidente di Erap Marche, ha incontrato il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti. Presenti anche per Erap Marche l’ing. Franco Ferri e l’avv. Sabrina Tosti. Per il comune di Senigallia l’assessore Gabriele Cameruccio.

Nel corso della riunione è stato illustrato lo stato di avanzamento lavori di tre differenti progetti.

A Marzocca sono in corso i lavori di costruzione di 16 nuovi alloggi rallentati dal fallimento della ditta appaltatrice dell’esecuzione dei lavori. Per questo sono state designate altre ditte edili ed impiantistiche. Gli alloggi risultano ultimati ed è in corso l’acquisizione dei documenti necessari al rilascio dell’agibilità. Il costo complessivo dell’interventi è di euro 1.550.000 e la consegna è prevista per il prossimo novembre.

In località Cesano sono in corso i lavori di costruzione di complessivi 44 nuovi alloggi in 6 edifici. Gli alloggi risultato nelle fasi finali di ultimazione così come gli spazi condominiali mentre vanno ultimate alcune lavorazioni sulla facciata e altri sottoservizi. Costo effettivo 4.390.000 e consegna degli alloggi entro marzo 2024.

In località San Silvestro è in corso la riqualificazione di un ex edificio scolastico con la realizzazione di 8 alloggi. Restano da completare le finiture delle autorimesse e alcuni spazi pertinenziali. Costo 980.031 e consegna entro il prossimo novembre.

«Il nostro impegno per contribuire a garantire un alloggio agli aventi diritto prosegue in tutto il territorio regionale – ha detto Di Ruscio – e, contestualmente, la volontà di rafforzare i rapporti di collaborazione con i sindaci condividendo prima le scelte poi l’avanzamento dei lavori fino alla consegna e, col sindaco di Senigallia, ci siamo ritrovati anche per confrontarci su altri progetti».

«Ringrazio il presidente di Erap Marche e i suoi tecnici per il lavoro svolto e il puntuale aggiornamento», ha aggiunto il sindaco Olivetti. «L’impegno è vedersi periodicamente per proseguire la proficua collaborazione».