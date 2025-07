Senigallia, Goletta verde in arrivo

SENIGALLIA – In occasione dell’arrivo della Goletta Verde, Legambiente Marche ha organizzato una mattinata di approfondimento dedicata alla salute del Mare Adriatico centrale e all’impatto delle attività della pesca e della mitilicoltura sugli ecosistemi marini.

L’appuntamento è stato l’occasione per presentare i progetti “Reti in Circolo”, “LIFE MUSCLES” e “LiFE SEA NET”, iniziative virtuose che affrontano il problema dei rifiuti marini e promuovono pratiche sostenibili nella filiera ittica e della mitilicoltura, il tutto in un’ottica di conservazione della biodiversità marina e di corretta gestione delle risorse che il nostro mare ci offre.

«La tutela del Mare Adriatico è un’azione da esercitare ogni giorno con attività in rete, progetti e sensibilizzazione – dichiara Marco Ciarulli Presidente di Legambiente Marche – . Proteggere la biodiversità marina dagli effetti della crisi climatica e dalla pressione antropica è una necessità quotidiana, che passa anche per la tutela del mosciolo anconetano, in questo periodo sotto forte stress e a rischio estinzione. Ieri la politica ha riabilitato la pesca del mosciolo, sostenendo uno sfruttamento della che mette a rischio la specie e l’economia che ruota attorno al mitile».

Presentato durante la mattinata il progetto Reti in Circolo – finanziato dalla Fondazione Cariverona e guidato da Legambiente Marche – con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e operatori sull’importanza del recupero delle reti da pesca in Nylon 6. Il progetto punta a ridurre la dispersione di plastica in mare e favorire una filiera circolare, attraverso la creazione di un centro di raccolta e stoccaggio al porto di Ancona. Il centro, realizzato in collaborazione con i produttori di reti e l’associazione pescatori motopescherecci, sarà il fulcro per il recupero e l’avvio al riciclo delle reti dismesse. Sono previste inoltre attività di formazione per gli operatori del settore e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla comunità.

«Grazie al finanziamento di Fondazioni bancarie ed europei si possono realizzare progetti di ricerca e sperimentazione come questo – dichiara Luigi Conte Presidente Del Parco Regionale del Conero – molto utili in quanto permettono di avviare reti tra attori pubblici, privati e del mondo delle associazioni, capaci di intervenire sulle tematiche della conservazione degli habitat e della biodiversità, in particolare Reti in Circolo risulta prezioso per il nostro Conero, in quanto capace di diminuire il numero delle plastiche in ambiente marino, soprattutto in quelle aree che risultano difficili da ripulire e sulle quali intervenire, viste la morfologia della Falesia del Monte Conero». Accanto al progetto Reti in Circolo, è stato illustrato anche il progetto europeo LIFE MUSCLES, cofinanziato dal programma LIFE della Commissione Europea, che affronta l’inquinamento causato dalle calze in plastica impiegate nell’allevamento dei mitili. Il progetto propone soluzioni innovative per il recupero, il riciclo e la sostituzione di questi materiali, coinvolgendo attivamente la filiera della mitilicoltura e promuovendo buone pratiche replicabili lungo tutta la costa italiana ed europea.

Infine, si è evidenziata nel corso della mattinata l’importanza di utilizzare in modo sostenibile le risorse marine e costiere, favorire la crescita economica, migliorare la qualità della vita e, allo stesso tempo, conservare integro e resiliente l’ecosistema, in un’ottica di sviluppo di un modello di economia blu sostenibile. In questo contesto, il progetto LIFE SEA NET mira proprio a rafforzare il ruolo che hanno le aree protette, luoghi in cui la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo economico contribuiscono a incrementare anche la produzione locale, il reddito e l’occupazione.

«Abbiamo scelto Senigallia come tappa per la goletta verde e la presentazione di questi progetti, grazie all’interesse e la disponibilità dell’amministrazione e delle associazioni locali,– dichiara Marzia Mattioli Direttrice Legambiente Marche – la presentazione di questa mattina di buone pratiche che possano rendere più sostenibile il mondo della pesca e della mitilicoltura ha poi l’obiettivo di poterle applicare sul territorio, come faremo in questo caso con Senigallia».

Durante l’evento è stato, quindi, presentato lo stato di avanzamento delle attività dei diversi progetti, mettendo in luce i benefici ambientali e sociali legati al recupero di tonnellate di plastica che oggi rischiano di finire in mare.

Il programma della mattinata ha visto i saluti istituzionali di Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche, e di Luigi Conte, presidente del Parco del Conero. A seguire, sono intervenuti Federica Barbera, portavoce di Goletta Verde, che interverrà sul tema della blue economy sostenibile e sulla gestione della biodiversità marina attraverso l’esperienza del progetto LIFE SEA NET, e Anna Lisa Vesprini di Legambiente Marche, che ha approfondito la problematica della dispersione delle reti da pesca in mare. Marzia Mattioli, direttrice di Legambiente Marche, ha illustrato le attività e gli obiettivi dei progetti LIFE MUSCLES e Reti in Circolo, realizzati insieme ai partner Blue Marine Service, Mediterranea Reti e Parco regionale del Conero. Successivamente Loris Pietrelli dell’Università degli Studi di Roma, ha trattato il tema del riciclo dei materiali plastici. Ha chiuso l’incontro Filippo Invernizzi, responsabile dell’Ufficio Cultura del Parco del Conero, con una riflessione sull’impatto territoriale dei progetti e sulle iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.