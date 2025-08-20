Senigallia: dopo i fuochi, si scaldano i motori per la 560° Fiera di Sant’Agostino

SENIGALLIA – Dopo lo straordinario appuntamento con i Fuochi sul mare, che hanno tenuto con il naso all’insù migliaia di persone giunte sulla spiaggia di velluto da tutta la regione, in città già si scaldano i motori per l’altro appuntamento tradizionale dell’estate a Senigallia: la Fiera di Sant’Agostino, 560esima edizione, al via dal 27 al 30 agosto.

Una kermesse di colori, profumi, prodotti tipici e curiosità che ogni anno suscita tantissimo interesse. In queste giornate fervono i preparativi per gli allestimenti, l’esposizione sarà spalmata su quattro giornate – da mercoledì 27 a sabato 30 – più un appuntamento con La Fiera Franca dei Ragazzi il 28 agosto dalle ore 8 alle 20 nei Giardini Catalani. La Fiera di Sant’Agostino, organizzata dal Comune, si svolgerà come da tradizione nel centro storico della città ridisegnando la sua lunga tradizione mercantile e trasformando le vie del centro in un vivace mercato all’aperto, un accattivante mix di tradizione, cultura, divertimento. Senigallia, città a vocazione mercantile proprio per la sua storica fiera, nel corso del XVII e XVIII secolo diventò uno dei luoghi di scambio più importanti del medio Adriatico. Oggi la tradizione della Fiera rivive ogni fine agosto, quando oltre 500 espositori di tutti i generi – cui si aggiungono produttori locali e la Fiera Biologica – affollano il centro cittadino. Un evento di tradizione per i senigalliesi, di richiamo per gli avventori dal resto della provincia ma che suscita grande interesse e curiosità anche nei turisti che hanno scelto Senigallia come meta per le vacanze.

Quest’anno la Fiera di Sant’Agostino coinciderà con la 33esima edizione della Campionaria, organizzata dalla CNA provinciale di Ancona (che per la prima volta sarà in versione ridotta rispetto ai soliti 10 giorni di esposizione). Dunque doppio inizio in contemporanea per i due eventi: se la Fiera di Sant’Agostino apre i battenti sempre il 27 agosto (con orario 18-24) per entrare nel vivo il 28 agosto, giorno del patrono Sant’Agostino, e concludersi il 30 (visitabile dalle ore 8 alle 24), la Campionaria che sarà concentrata tra piazza del Duca e i giardini della Rocca con i suoi 40 espositori, si chiuderà invece domenica 31, andando di fatto ad allungare di un giorno la fiera. Espositori, merce e curiosità, ma anche lo street food con gli immancabili e golosissimi maxi bomboloni alla crema, i prodotti tipici e le birre artigianali.