Senigallia, ex colonie Enel: un complesso immobiliare green sul lungomare grazie al finanziamento di Bper

SENIGALLIA – Sarà altamente green il complesso immobiliare che sorgerà nella zona delle “ex colonie Enel” sul lungomare di Senigallia. E sarà realizzato grazie a un finanziamento di 9 milioni di euro, concesso da Bper alla società Iniziative Turistiche Senigallia srl.

Il nuovo complesso residenziale “Da Vinci”, con destinazione residenziale e commerciale, sarà classificato come NZEB (Nearly Zero Energy Building) e con classificazione energetica pari ad A4, la migliore. Questo grazie alla scelta di materiali isolanti di origine naturale e conformi ai criteri CAM (Criteri Ambientali Minini). A ciò si aggiunge l’impiego prevalentemente di generatori termici alimentati da fonti rinnovabili (aria e sole) come pompe di calore ad elevata efficienza e pannelli solari termici per la produzione gratuita di acqua calda sanitaria e all’installazione di un impianto fotovoltaico in grado coprire una quota rilevante di energia elettrica richiesta per gli usi condominiali.

«Questo finanziamento conferma l’impegno di Bper in materia di sostenibilità, innovazione e riqualificazione immobiliare», dice Giuseppe Marco Litta, responsabile della Direzione Regionale Centro Est di Bper. «Scegliamo con grande attenzione le iniziative che hanno caratteristiche di elevate performance energetiche e che puntano a valorizzare i territori. L’operazione sul lungomare di Senigallia, realizzata dal nostro Centro Imprese Marche sud, è stata possibile grazie al prodotto “Immobiliare Green Corporate“, con il quale stiamo erogando finanziamenti a medio termine a supporto delle imprese del territorio».

«Siamo orgogliosi di poter contribuire, con il sostegno di Bper, alla valorizzazione del lungomare di Senigallia grazie a un complesso che permetterà di riqualificare un’area lasciata per decenni completamente abbandonata», è il commento di Giulio Benni, presidente del Gruppo Benni. «L’attenzione alla progettazione, alla costruzione e alla qualità dei materiali adottati valorizzerà l’intervento immobiliare in un’ottica di edilizia sostenibile, ponendo al centro la salute e il benessere delle persone che ci vivranno».