Senigallia a due ruote: fervono i preparativi per Bici Expo 2023

SENIGALLIA – La città è pronta, il meteo un po’ meno, a ospitare la seconda edizione di Bici Expo, l’evento per avvicinare grandi e piccoli, semplici curiosi o veri appassionati al mondo delle biciclette. Quest’anno la manifestazione sarà suddivisa su due giornate, non tre come l’anno scorso, ma si terrà sempre in piazza Garibaldi dove verrà allestito un vero e proprio villaggio.

Nel fine settimana prossimo, sabato 15 e domenica 16 aprile, torna dunque Bici Expo Senigallia, la due giorni di eventi aperti a tutti – dai professionisti ai bambini – e appuntamenti quotidiani. Ciò che si potrà fare è davvero tanto: assistere agli spettacoli di BMX Freestyle e MTB freestyle con atleti nazionali ed internazionali; utilizzare gratuitamente la pista di Pump Truck; partecipare ai corsi di spinning e pedalare nei percorsi cicloturistici.

Ma ad attendere i visitatori ci saranno anche gli stand tra musica, incontri, formazione: gli espositori proporranno tutto ciò che serve per andare in bicicletta, compresi abbigliamento, accessori e gadget. Quello di Senigallia è un evento dedicato sia al professionista, sia al dilettante che all’amatore delle due ruote: sarà per tutti fruibile inoltre un vero e proprio museo della bicicletta, mentre gli agenti della Polizia Locale di Senigallia coinvolgeranno gli alunni delle scuole medie con corsi di guida sicura. Per i più piccoli ci saranno gare di gimkana e gimkana libera grazie alla collaborazione con la società sportiva Gruppo sportivo Pianello.

Per altre informazioni su percorsi ed orari o per le iscrizioni alle attività: biciexpo.it