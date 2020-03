Senigallia, condannato per spaccio e rapina è stato trasferito in carcere

SENIGALLIA- Un 27enne senigalliese dovrà scontare due anni e due mesi di detenzione oltre al pagamento di 3mila euro di multa. I carabinieri della compagnia di Senigallia ieri (lunedì 16 marzo) hanno effettuato l’esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

Il giovane sottoposto al regime di arresti domiciliari, è stato trasferito nel carcere di Montacuto dove dovrà scontare la pena.

Il 27enne è stato condannato per tre reati commessi a Senigallia tra il 2012 e il 2014. Si tratta di un episodio di rapina e uno di tentata rapina, entrambi commessi nel mese di luglio del 2012, in concorso con un altro individuo, ai danni di due donne. Il terzo episodio invece riguarda il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nell’estate del 2014, quanto il giovane era stato trovato in possesso di diversi tipi di droghe e del materiale per il confezionamento.