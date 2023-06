Senigallia punta su concerti, cultura e spettacoli per la stagione estiva 2023

SENIGALLIA – È stata presentata questa mattina, mercoledì 31 maggio, la programmazione degli eventi che contraddistingueranno la stagione estiva 2023. Un cartellone in cui musica, teatro, spettacoli, presentazioni di libri, incontri sportivi e momenti culturali si intrecciano per fornire spunti di interesse per tutte le orecchie e tutti i palati di ogni età.

La struttura dell’estate senigalliese è sempre la stessa: decine e decine di appuntamenti ruotano attorno ad alcuni grandi eventi, i capisaldi che mantengono alta l’attrattività della spiaggia di velluto: il Summer Jamboree (29 luglio – 6 agosto); gli XMaster Awards (dal 15 al 23 luglio); Rds summer tour (23 e 24 giugno, in sostituzione del Caterraduno che ha ormai preso casa a Pesaro); i fuochi d’artificio (22 agosto) e la fiera di sant’Agostino (27-30 agosto). Sono ormai i cardini di una stagione che vede però anche incontri di fotografia, libri, filatelia, letteratura noir, così come visite guidate alle bellezze paesaggistiche e architettoniche di Senigallia, eventi musicali di vario genere, aperitivi al museo, spettacoli teatrali per grandi e piccoli e concerti. A irrobustire il programma fin qui accennato ci sono il festival internazionale del fado (29 giugno- 1° luglio), la rassegna di archeologia Senigallia Sotterranea (8 appuntamenti tra il 3 luglio e il 26 agosto), il festival organistico internazionale (20 luglio-24 agosto), la rievocazione storica “Il solenne ingresso” (14-16 luglio), la rassegna di teatro e burattini “Ambarabà” (28 giugno-9 agosto) e Ventimilarighesottoimari in giallo, la rassegna di giallo civile e noir che sta diventando sempre più una piacevole conferma (21-25 agosto con un’anteprima l’8 agosto).

Abbiamo accennato ai concerti. E sono tanti, oltre agli appuntamenti musicali inseriti nel programma del 23esimo Summer Jamboree: l’evento targato Rds porterà ben sei artisti in due serate a esibirsi a Senigallia, ma ancora sui nomi c’è abbastanza riserbo ma si parla di Achille Lauro, Annalisa, Sangiovanni e Mr. Rain. Da Senigallia partirà anche il tour di Gianni Morandi (Go Gianni Go, il 6 luglio, 4.500 posti a disposizione). E poi la rassegna Musica Nuova Festival (24 giugno-5 agosto), il festival anni ‘80 “back to the past” con i suoi concerti (la band Via Verdi e i tributi ai Simple Minds e Renato Zero, dall’11 al 13 agosto). Spazio anche alla rassegna “Sotto le stelle del jazz” (7-9 luglio) e a “Marche sonore” (13 luglio-25 agosto).

Nell’ambito sportivo da segnalare su tutti gli Xmaster Awards, la manifestazione sugli sport non convenzionali che da anni caratterizza il luglio sulla spiaggia di ponente. Di rilievo il torneo di basket “King of the cage” davanti la rotonda a mare (6-9 luglio), lo stage di karate (6-7 luglio), la giornata nazionale dello sport (4 giugno) e il passaggio della storica Mille miglia il 14 giugno.

Tra le novità di quest’anno c’è il 90esimo compleanno della rotonda a mare, evento per cui l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative e spettacoli dal 12 al 23 luglio, sia all’interno della rotonda a mare che in piazzale della Libertà. Il 18 luglio, in occasione della ricorrenza dell’inaugurazione del 1933, “Il Cantico di Parthenope”: danza acrobatica, physical theatre, musica e Dj set, uno spettacolo coinvolgente che saprà stupire tutti gli spettatori, mentre il 22 luglio si terrà l’omaggio a Fred Bongusto, contante de “Una rotonda sul mare” la nota canzone che sembra fosse ispirata alla celebre struttura senigalliese molto in voga negli anni ‘50 e ‘60. Ospiti della serata Nino Rota Ensamble, New Trolls, Francesco Baccini, Marco Armani.

Sul fronte delle mostre, sono in programma esposizioni sul circuito motoristico di Senigallia; sulle immagini dal Brasile e dalla Cina; sulla storia della fotografia; sugli autori Paolo Ventura, Beatrice Perticaroli, Guido Calamosca e Chiara Diamantini; sulle edicole sacre nell’area Misa-Nevola; sui portali storici a Senigallia e l’omaggio al Perugino.

Il cartellone delle manifestazioni prevede inoltre spettacoli a misura dei più piccoli: la rassegna Ambarabà – baracche e burattini, appuntamenti con il Mago Espy, il villaggio del 100° Anniversario della Warner Bros., due serate con le Tartarughe Ninja, la Scienza in piazza ed il Foro dei Balocchi.

Fuori dal centro storico o dall’area della rotonda, l’unica iniziativa organizzata è quella sul tratto demaniale di Marzocca, dove si svolgerà il consueto Marzocca Summer Festival con spettacoli ed animazione per grandi e piccoli.

«Una stagione estremamente ricca grazie a una programmazione degli eventi – ha spiegato il sindaco Massimo Olivetti – che mira a confermare l’ottimo risultato in termini di presenze raggiunto l’anno scorso offrendo una varietà di iniziative per tutti i gusti e tutte le età. Vogliamo rilanciare l’immagine di una zona sicura, purtroppo solitamente sotto i riflettori per questioni negative come le conseguenze meteorologiche». Poco meno di un milione di euro l’importo complessivo che l’amministrazione comunale ha stanziato per tutti gli eventi, indotto compreso.

Per tutti gli eventi: Feelsenigallia.it