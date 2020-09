SENIGALLIA – Mentre prosegue lo spoglio delle schede che sempre più certifica il testa a testa tra il candidato di centrosinistra Fabrizio Volpini e quello di centrodestra Massimo Olivetti, abbiamo chiesto di raccontarci quanto sta avvenendo ai componenti della varie coalizioni.

Proprio il candidato a sindaco Massimo Olivetti ha parlato di una vittoria: quella di arrivare al ballottaggio in una città governata da decenni dal centrosinistra. Alla base di questo risultato c’è l’aver proposto un dialogo con le varie componenti cittadine, soprattutto su alcuni cavalli di battaglia come la trasparenza amministrativa, gli aiuti alle imprese e alle famiglie, la sicurezza idrogeologica e dell’edilizia scolastica. Olivetti ha fatto anche una breve analisi del risultato alle elezioni regionali. Ecco cosa ci ha detto.

A riguardo è voluto intervenuto anche l’esponente della lista La Civica Riccardo Pizzi, nome su cui in un primo momento erano convogliate le idee del centrodestra per il volto da candidare. Pizzi ha espresso soddisfazione per il risultato anche se, per lui, non rappresenta una sorpresa; ha inoltre ribadito ancora una volta la scelta felice di Massimo Olivetti come rappresentante della colalizione.



Al riguardo è intervenuto ai nostri microfoni Massimo Bello, già sindaco di Ostra Vetere e candidato a questa tornata politica con Fratelli d’Italia a sostegno di Olivetti Sindaco. Il candidato al consiglio, già prima dell’inizio dello spoglio, si era detto sicuro del ballottaggio tra i due candidati ed aveva voluto esprimere anche al riguardo dalla netta vittoria di Acquaroli alle elezioni regionali.

(Notizia in aggiornamento)