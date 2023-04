Senigallia, i cani da adottare sfilano in piazza

Si intitola "Finalmente a casa" l'evento benefico per favorire le adozioni degli animali ancora chiusi nei canili della regione Marche: appuntamento domenica 23 aprile in piazza del Duca con le associazioni del territorio

SENIGALLIA – “Finalmente a casa – Vieni e adotta un cane”. Sono il titolo e lo slogan all’evento benefico che si terrà domenica 23 aprile a Senigallia per favorire le adozioni degli animali a quattro zampe ancora chiusi nei box dei canili regionali. Per facilitare l’incontro con le persone è stata organizzata dunque questa iniziativa, giunta alla quinta edizione, che si svolgerà in piazza del Duca (mattino: ore 10 – 12.30; pomeriggio: ore 15 – 20) in collaborazione con i vari canili della zona e con il Comune di Senigallia che ospita l’evento.

I cani dei canili saliranno sul palco per mostrarsi e cercare la persona o la famiglia adatta per l’adozione. A guidare la manifestazione “Finalmente a casa” ci penseranno i volontari delle varie associazioni che gestiscono i canili di tutta la regione Marche, ma i veri protagonisti saranno i cani dei canili e quelli già adottati.

Oltre alla passerella con cui vedere gli animali disponibili per le adozioni, sarà infatti possibile anche far sfilare il proprio cane se frutto di un’adozione: un modo per omaggiare quanti hanno già scelto di compiere questo importante passo per dare una chance a tutti i quattro zampe. Durante l’iniziativa ci saranno anche giochi a quiz e premi per il pubblico, esibizione dei cani da ricerca e tanto altro, assicurano gli organizzatori che hanno chiamato con loro anche educatori cinofili.

