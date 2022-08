SENIGALLIA – Ha pensato di passare inosservato tra la confusione della Fiera e le tante bancarelle ma non è andata esattamente così per un ambulante abusivo pizzicato dai controlli della Guardia di Finanza e Polizia locale.



Dai controlli effettuati dalle autorità nel tardo pomeriggio del 29 agosto è emerso che lo stand in questione non risultava tra gli ambulanti registrati e regolarmente paganti. L’ambulante, che vendeva articoli vestiari, ha cercato di sviare il controllo asserendo di lavorare per una ditta che aveva regolarmente effettuato la concessione.



Molto più probabile che l’uomo fosse a conoscenza dei concessionari che non si erano presentati ed abbia indebitamente provato a spacciarsi per uno di loro. Scoperta l’irregolarità, la bancarella è stata delimitata con il nastro rosso: nel frattempo la merce è stata impacchettata e posta sotto sequestro. Per l’ambulante anche un maxi verbale da 5mila euro.