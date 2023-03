Senigallia: allagamenti in via Cilea, residenti esasperati chiedono soluzioni

SENIGALLIA – Ennesimo allagamento di via Cilea, dove i residenti subiscono oltre allo smog e ai forti rumori del traffico anche le condizioni di maltempo. Nonostante l’assenza di fenomeni particolarmente intensi, verso le ore 12 del 1° marzo si è fermato il traffico nella piccola strada che porta dal quartiere Vivere Verde alla statale Adriatica e al lungomare nord.

Il motivo era un lago, creatosi a causa della pioggia che ha interessato la sede stradale, alcune abitazioni, garages sotterranei. Sono intervenuti dipendenti dell’ufficio strade, pattuglie della Polizia Locale e i Vigili del fuoco per risolvere la situazione.

Eppure non è la prima volta che si presentano disagi simili: in occasione di eventi piovosi si determina una conca che trattiene l’acqua piovana formando una specie di laghetto stagnante. Altre volte è il vicino fosso della Giustizia a causare problemi e allagamenti. E per i residenti è solo l’ennesimo disagio.

Da tempo chiedono sia l’adeguamento del sistema fognario per evitare problemi simili, sia una rotatoria per eliminare rumori e smog dati dall’attesa dei veicoli al semaforo.