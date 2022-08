Senigallia, acquista le sigarette con soldi falsi: denunciato 18enne

SENIGALLIA – Ha acquistato un pacchetto di sigarette provando a rifilare al titolare della tabaccheria una banconota finta. Una truffa a cui non a cui non ha abboccato il commerciante a cui i 50 euro sono sembrati subito sospetti tanto da allertare i carabinieri.



A finire nei guai è stato un 18enne etiope. I militari, per cercare di fare luce sulla provenienza del denaro falso, hanno anche effettuato una perquisizione nella sua abitazione scoprendo altre quattro banconote falsificate del medesimo valore. I soldi sono stati sequestrati ed il giovane denunciato.