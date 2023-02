Segreteria Pd, il sindaco di Pesaro Ricci: «Ora serve grande unità»

PESARO – Sostenitore di Bonaccini per la segreteria nazionale e di Bellomaria per quella delle Marche, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ora richiama all’unità del partito.

«Gli elettori vogliono una linea politica più a sinistra. Hanno visto nella Schlein una novità maggiore. Ora serve grande unità. Ognuno di noi la deve garantire. Complimenti e in bocca al lupo a Elly Schlein. Grazie a Stefano Bonaccini per il suo impegno e per il senso di responsabilità». Lo ha detto il coordinatore dei sindaci del Pd e sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Sulle primarie regionali: «Complimenti alla neo segretaria del PD Marche Chantal Bomprezzi. In bocca al lupo e anche a lei va garantita la massima unità e sostegno, a partire dai giovani che si sono resi protagonisti di questa nuova fase. Grazie a Michela Bellomaria per la sua generosità. Si riparte, bisogna ricostruire e i nostri elettori hanno indicato la strada. Forza», ha concluso.