Segreteria nazionale Pd, anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci potrebbe essere della partita

PESARO – Segreteria nazionale Pd, anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci tra i papabili. Le voci si rincorrono in quanto il coordinatore dei sindaci Pd, Ricci sarebbe intenzionato a candidarsi al congresso per la guida del Pd del dopo Letta.

I nomi che si fanno sono quelli di Stefano Bonaccini, che ha l’appoggio di degli ex renziani e di Elly Schlein, con l’appoggio della corrente più a sinistra.

Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, sicuramente, avrebbe l’appoggio della rete di sindaci progressisti, quella di Ali, di cui è presidente. Ricci non ha ancora commentato diffusamente il voto ma ha fatto sapere: «Noi dovremo fare un’opposizione dura, ricostruire e ripensare tutto dal basso. Nelle prossime ore proverò a fare un’analisi del voto approfondita, ma due cose le posso già dire. Per prima cosa il problema non era il campo o l’alleanza larga, ma non essere riusciti a farla». E il messaggio tra le righe: «Non si può che ripartire dai sindaci progressisti e riformisti, dalla sinistra di prossimità. I Comuni sono l’unico livello istituzionale dove governiamo, con il 70% dei sindaci di centrosinistra».



A Pesaro il sindaco aveva lanciato l’alleanza con i 5Stelle, come un laboratorio per la politica nazionale. Le prossime ore saranno decisive.