Scuole chiuse a Fano e Marotta Nord il 16 maggio per allerta meteo

FANO – Scuole chiuse a Fano e Marotta Nord. In vista dell’allerta meteo arancione per il 16 maggio il comune di Fano ha optato per la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado: «In relazione all’allerta meteo con codice arancione il sindaco Seri ha provveduto alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 16 maggio. Tale decisione è confortata anche dalla direttiva della Prefettura di Pesaro e Urbino per eliminare o quantomeno mitigare i possibili rischi alla pubblica e privata incolumità»..



Stessa decisione per le scuole di Marotta Nord: «Tenuto conto dell’allerta arancione, si comunica la chiusura in via precauzionale, per la giornata di martedì 16 maggio, delle seguenti scuole: media “Faà di Bruno”, elementare “Fantini” e asilo di via Betti. Salvo diverse comunicazioni, tutte le restanti scuole del territorio saranno regolarmente aperte»..