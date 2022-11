Scuola regionale di formazione ad Ascoli: restyling per quasi un milione e mezzo di euro

ASCOLI – Un altro contenitore didattico si rifà il look dopo gli effetti nefasti del terremoto. Si tratta della scuola regionale di formazione di Ascoli, che si trova in via Cagliari e che funge anche da succursale dell’Ipsia Sacconi. L’Ufficio Speciale Ricostruzione, infatti, ha appena approvato il progetto e concesso la cifra di un milione e 370mila euro per tale intervento, che vede la Provincia nelle vesti di soggetto attuatore.

I lavori

Nel rispetto del cronoprogramma, in cui sono stati dettagliati i tempi di realizzazione delle opere e il trasferimento degli studenti, e nell’ottica di una programmazione di avvio dei lavori su tali immobili, l’Usr ha dunque provveduto ad approvare il contributo ammissibile, maggiorato dalla revisione dei prezzi che si è resa necessaria a causa dell’aumento del costo delle materie prime avvenuto nell’ultimo anno. Si tratta di un’azione ritenuta prioritaria poiché l’edificio, insieme al nuovo ‘Trebbiani’ e alla struttura provvisoria che verrà realizzata in viale della Repubblica, fungerà da contenitore atto a soddisfare temporaneamente le esigenze scolastiche facendo confluire, a rotazione, i ragazzi provenienti dai vari istituti oggetto di lavori di adeguamento sismico. La struttura di via Cagliari si sviluppa su quattro livelli: il piano interrato che ospita depositi e locali tecnici; il piano terra con ingresso principale, segreteria, aule didattiche, cucina, locali di servizio e locali tecnici; il primo piano per uffici, aule e locali di servizio e, infine, il secondo piano che ospita uffici e locali di servizio. Le operazioni previste dal progetto consistono nell’adeguamento sismico della scuola, con interventi volti all’incremento della sicurezza nei confronti delle azioni sismiche e all’incremento dell’efficientamento energetico.