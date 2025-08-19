Scossa di terremoto, paura nel Piceno

ASCOLI – Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato ieri sera, 18 agosto, nella zona di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno. La scossa è avvenuta alle 19.24, con epicentro localizzato a circa due chilometri a ovest del comune montano dei Sibillini. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica Ingv di Roma, l’evento sismico si è verificato a una profondità di circa 25 chilometri.

La situazione

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la scossa è stata distintamente avvertita in diversi centri dell’Ascolano e nell’area montana circostante. Numerose le segnalazioni arrivate da residenti che hanno percepito un leggero tremore, soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Gli esperti sottolineano che i valori di magnitudo e profondità rappresentano una stima preliminare, soggetta a possibili aggiornamenti in base a nuove analisi dei dati registrati dalla rete sismica nazionale.