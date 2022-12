Lo sfogo in un biglietto appeso al muro fotografa il clima in cui vivono molti dei residenti nel triangolo compreso tra via Nolfi, via De' Borgogelli e via Della Valle

FANO – Un biglietto appeso con un sfogo che ben fotografa il clima in cui vivono molti dei residenti nel triangolo compreso tra via Nolfi, via De’ Borgogelli e via Della Valle, la zona dove settimane fa si è consumato un vero e proprio regolamento di conti a colpi di manganelli ed armi bianche tra due bande.



Eccessi che purtroppo non sono fatti isolati ma che oramai sono considerati routine per i residenti del centro. Si legge in un biglietto appeso: «Accoltellamenti e sangue. La paura di uscire di casa. Questo è Fano! Questa è via Dei Borgogelli». Lo sfogo farebbe riferimento ad una maglietta rinvenuta nella mattinata del 4 dicembre con diverse macchie rosse scure (secondo alcuni si tratterebbe di sangue). Diverse macchie similari sarebbero state rinvenute anche a terra. Se queste rimangano un mistero da chiarire molto più evidente è lo scenario che si è presentato nuovamente agli abitanti della zona: vasi vandalizzati, bottiglie rotte, vetri un po’ ovunque e tracce evidenti di una notte di eccessi con svariate bottiglie vuote di alcolici lasciate ammucchiate in diversi angoli. A questi si aggiungono i soliti schiamazzi ed urla che sono perdurati tutta la notte.



Secondo alcuni si sarebbe anche consumata l’ennesima rissa, iniziata al Pincio e poi proseguita negli oramai ben noti vicoli: «La situazione oramai è surreale: abito in centro in quella che è la terza città delle Marche per dimensioni; una città bella, ricca dal punto di vista storico, culturale ed attrattivo. Eppure uno spicco di centro storico è in balia delle scorribande e degli eccessi… possibile che non si possa fare nulla? È triste aver paura di uscire di casa quando cala la notte».

Va detto che il Comune sta attenzionando la zona: dopo la maxi rissa tra bande non è raro vedere transitare le forze dell’ordine. Un noto locale della zona è stato chiuso tramite un apposito provvedimento per diversi giorni: segno di un’amministrazione che non si vuole arrendere all’inciviltà di pochi eppure ancora la paura per i residenti della zona rimane.