Schianto mortale a Cagli: a perdere la vita il 44enne Simone Capoccia

CAGLI – Schianto mortale a Cagli dove un 44enne, Simone Capoccia, ha perso la vita nella notte a cavallo tra il 1° e ill 2 aprile sulla strada provinciale 29, in località Romita, a Secchiano di Cagli. L’uomo viaggiava sulla sua Volkswagen Polo quando, per cause ancora in fase di accertamento dalle autorità, avrebbe perso il controllo del veicolo e si sarebbe schiantato contro un albero.



Un impatto che non gli ha lasciato scampo. In auto con lui c’era anche il suo inseparabile amico a 4 zampe: Simone di professione faceva il cercatore tartufi; l’animale nell’impatto è rimasto incredibilmente illeso. Sul posto sono giunti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale di Urbino ed un medico veterinario per prestare le cure all’animale.



Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’impatto. Celibe e senza figli, grande amante della natura, era molto conosciuto e stimato. Un destino malevolo lo accomuna al padre Armando, anche lui deceduto prematuramente per un incidente stradale avvenuto a Cagli nell’agosto del 1990 quando Simone aveva 10 anni. Il funerale del 44enne si svolgerà il 4 aprile alle ore 15 nel vecchio campo sportivo di Pianello.