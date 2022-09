Sassoferrato: l’incontro fra i carabinieri e Alessio Tassi, salvato dell’alluvione

SASSOFERRATO – «È bello vedere i volti di chi ci ha salvato». Con questa calorosa esclamazione la famiglia Tassi-Memoli ha voluto incontrare i carabinieri che, la sera dell’alluvione del 15 settembre scorso che ha messo in ginocchio Sassoferrato, l’hanno salvata. Un miracolo. Per questo Alessio Tassi, appena uscito dall’ospedale, la compagna Maria Memoli, la figlia e Tommaso Fiore hanno raggiunto la sede della stazione dei carabinieri di Sassoferrato. Ad accoglierli, insieme al capitano della Compagnia, Mirco Marcucci, c’erano i carabinieri che sono riusciti a salvare Alessio poco prima di annegare per colpa dell’acqua e del fango che lo avevano intrappolato in un locale nella palazzina in cui vive con la famiglia. Sono: il luogotenente Matteo Prencipe comandante della stazione, il carabiniere Daniel Farinelli; il carabiniere Scelto Christian Morosi Pipparelli della stazione locale, poi l’appuntato scelto Matteo Scarinci della Stazione di Fabriano e l’appuntato scelto Gianluca Mazzarini del Norm di Fabriano.

I ringraziamenti

«Ringrazio gli angeli in divisa che mi hanno saltato la vita. Hanno rischiato tanto, ma se sono qui è grazie a loro e a Tommaso Fiore. Hanno fatto una catena umana per salvarmi dall’alluvione». Tassi ricorda quanto successo quella sera, dal suo ritorno a casa dove c’era la compagna sul tetto cercando un modo per salvarsi dalla piena. «Sono salito sopra il tettino dell’auto per raggiungere lei e sono caduto, inghiottito dall’acqua. Non ce la facevo più. In quella stanza, con l’auto che bloccava l’uscita, avevo 20 cm d’aria. Non so quanto tempo mi rimaneva. Mi sono aggrappato alle travi di legno per non lasciarmi andare. Poi per fortuna i carabinieri mi hanno trovato, giusto in tempo, e sono riusciti a tirarmi fuori. Sono vivo per miracolo», racconta Alessio Tassi. Tassi ringrazia i carabinieri che ha definito “gli angeli con la divisa”. Il loro lavoro è stato prezioso. Dopo aver affidato Tassi al 118, infatti, uno dei giovani carabinieri in servizio è salito sul lucernaio, dove Maria Memoli e la figlia erano rimaste intrappolate. Il palazzo era allagato. Anche loro sono state salvate.