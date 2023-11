Sarnano, protagonista lo stoccafisso alla fermana

Prossimo appuntamento venerdì 24 novembre per parlare con la CNA territoriale di Fermo, di "Produzioni enogastronomiche come ambasciatori del territorio e volano per lo sviluppo turistico: il caso dello Stoccafisso"

SARNANO – Prosegue senza sosta l’attività di promozione del piatto di stoccafisso alla fermana.

Questa volta l’Accademia si è spostata nella provincia di Macerata, Sarnano, presso l’Hotel Ristorante Enoteca “La Marchigiana”. Un gemellaggio tra i prodotti dell’Appennino maceratese e lo stoccafisso. Una serata molto interessante perché oltre al momento conviviale abbiamo unito anche alcuni “Calici di Finanza”, un”interessante lezione sui mercati finanziari, sul passato, il presente e le aspettative future, tenuta dal responsabile Marche Sud di Fineco Private Banking Diego Falconi, società che ha sostenuto la serata.

L’Accademia nella sua attività promuove le eccellenze del territorio.

È stata una serata speciale anche per il menù molto innovativo. Oltre alla novità degli antipasti di Mousse di Stoccafisso al Tartufo Nero Uncinato e la Polentina ai Funghi Porcini e Tartufo Nero Uncinato, per la prima volta lo chef dell’Accademia Guido Gennaro ha preparato una “Lasagnetta allo Stoccafisso”, un piatto della nostra tradizione chiamato comunemente “Vincisgrassi” ma con il sugo di stoccafisso e farcita sempre con lo stoccafisso. Una vera prelibatezza. A seguire il tradizionale piatto di Stocco alla Fermana e per concludere un gustosissimo gelato. I vini della casa di altissimo livello, infatti il ristorante dispone di una cantina tra le più rinomate nelle Marche.

Il prossimo appuntamento a Porto San Giorgio venerdì 24 novembre per parlare con la CNA territoriale di Fermo, di “Produzioni enogastronomiche come ambasciatori del territorio e volano per lo sviluppo turistico: il caso dello Stoccafisso”.