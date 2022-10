I sapori d’autunno protagonisti degli eventi dal 2 al 9 ottobre nelle Marche

MACERATA– Dal 2 al 9 ottobre nelle Marche vanno in scena numerosi appuntamenti dedicati ai sapori d’autunno e non solo. Tra gli eventi protagonisti della settimana, oltre alle manifestazioni che celebrano castagne e funghi, c’è Leguminaria in programma ad Appignano (MC) il 7, l’8 e il 9 ottobre. Dalle 18 in piazza Umberto I ceci, fagioli e lenticchie saranno serviti nelle classiche ciotole in ceramica che i visitatori potranno portare a casa; ci saranno anche la mostra Convivium, Borgo Ceramica, tanta musica e giochi per i più piccoli. Restando in provincia di Macerata, a Porto Recanati sabato 8 ottobre alle 21:30, Enrico Brignano salirà sul palco dll’Arena Gigli con lo spettacolo di “Ma… diamoci del tu”. A Cingoli invece, domenica 9 ottobre, appuntamento con la XXV edizione dei “Tesori del bosco”, la mostra mercato di funghi e tartufi. A partire dalle ore 9 nel centro del paese i visitatori troveranno spazi con degustazione e vendita di prodotti di qualità, la mostra micologica e stand gastronomici. Per l’occasione bar e ristoranti proporranno menù a tema e i negozi resteranno aperti. Non mancheranno gli spettacoli degli artisti di strada, concerti, show cooking ed escursioni naturalistiche.

A Fermo dal 6 all’8 ottobre Piazza del Popolo ospita l’Oktober Fest con specialità franconi provenienti da Ansbach, tipiche salsicce franconi con crauti, birra bavarese, dolci tipici della Franconia e musica tipica bavarese. Stand aperti dalle 18 alle 24. Sempre nel fermano, a Montefalcone Appennino, sabato 8 e domenica 9 ottobre l’appuntamento è con Sapori d’Autunno, un itinerario gastronomico per le vie del borgo addobbato a festa per l’occasione. In caratteristici stand di legno saranno proposti piatti della tradizione a base di prodotti autunnali, come polenta, pasta alla norcina, zuppa di legumi tartufata, carne e arrosticini alla brace, dolci a base di castagne e caldarroste. E ancora, mercatini dei prodotti tipici e dell’artigianato; un convegno “Il Tartufo dei Sibillini”, spettacoli di giocoleria, falconieri, tiro con l’arco, scherma antica e concerti. Novità di questa edizione il concorso di poesia “La foglia d’oro”.

Dal 7 al 9 ottobre in Piazza del Popolo ad Ascoli va in scena il Festival del Cioccolato dove grandi e piccini potranno gustare le prelibatezze preparate dai Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Gli stand saranno aperti dalle 10 alle 23:30. Assolutamente da non perdere il CHOCO PLAY e CHOCO LAB, laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato (su prenotazione). Domenica 9 ottobre a Pievebovigliana nel comune di Valfornace (AP) appuntamento con la 27ª Sagra della Castagna. La mattina sarà possibile passeggiare tra i castagneti e alle 12 dirigersi verso gli stand gastronomici per deliziosi piatti di polenta, grigliata, fritti, dolci, caldarroste, panini, vino e vin brulé. Ad allietare il pomeriggio ci saranno mercatini, giostre, stornellatori, musica live e banda musicale.

In provincia di Ancona, a Senigallia, venerdì 7 ottobre alle 21 al Teatro La Fenice va in scena lo spettacolo di Geppi Cucciari “Perfetta”, un monologo teatrale scritto dal drammaturgo Mattia Torre. Per la prima volta l’attrice si cimenta in toni che non prediligono unicamente la comicità, ma si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche. Ad Ancona domenica 9 ottobre alle ore 9 c’è il Conero Cleanin Day, iniziativa aperta a tutta la cittadinanza per pulire insieme alle associazioni le aree verdi della città. Una mobilitazione green per rendere più belli la Grotta Azzurra, il Monumento del Passetto, il Sentiero della Scalaccia, Mezzavalle, Portonovo, Poggio, Massignano, il Parco Fiorani, Sentiero direzione Parco. Per partecipare e ricevere il kit per raccogliere i rifiuti è necessaria l’iscrizione.

Oggi, domenica 2 ottobre, nel pesarese, da non perdere a San Sisto, Piandimileto, l’ultima giornata della Festa del Fungo e della 53ª Mostra Micologica Regionale. L’evento interamente dedicato al principe del bosco con escursioni guidate, convegni, cantine con musica live e deejay set, spettacoli di intrattenimento per ogni età lungo le vie del paese e spazio bimbi con gonfiabili. Si inizia alle 9 con l’escursione guidata “Fungo-Trek” nella cerreta del Sasso Simone

per scoprire di più sul mondo dei funghi; alle 11 l’inaugurazione della Mostra Micologica Regionale poi apertura degli stand gastronomici con specialità tipiche locali a base di funghi e non solo, musica, premiazione del concorso “Raccoglitore Di Funghi” in cui verrà premiato il cercatore che ha raccolto il maggior numero di specie di funghi e dalle 17:30 happy hour e live music. A Pesaro fino al 4 ottobre centinaia di fiori coloreranno la zona mare per la “Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali” che quest’anno si snoderà lungo Viale della Repubblica. Alla manifestazione partecipano 20 florovivaisti aperti ogni giorno dalle 10 alle 22.