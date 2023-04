Santoni, il lusso Made in Marche sbarca a Capri

Il brand di Corridonia ha inaugurato nell'isola una nuova boutique monomarca. L’opening in una location ricca di turisti nordamericani e ideale per spingere l'export

Santoni, il brand marchigiano di calzature e accessori di lusso, ha inaugurato a Capri la sua nuova boutique monomarca. L’opening si allinea nel piano di espansione del network retail dell’azienda composto da 22 negozi in Italia e all’estero, in una location ideale e frequentata dai turisti nordamericani che amano molto il Made in Italy. Proprio gli Usa, insieme al Medio Oriente e all’Europa, si confermano una delle piazze più forti per l’export dell’azienda di Corridonia (Macerata) che nel 2022 ha registrato un trend molto positivo dei ricavi, vicino ai 100 milioni e con una crescita del 45%.

La nuova boutique Santoni si trova in Via Vittorio Emanuele 22 nel cuore dell’isola di Capri, e rispecchia perfettamente – fa sapere l’azienda – «i valori del brand, il savoir-faire artigianale Santoni e il suo inconfondibile senso del colore». Il negozio ospita le collezioni uomo, donna e accessori della primavera estate 2023, e si sviluppa in un unico spazio di 25 metri quadrati dove la sequenza di pareti arancioni e azzurre e vetro oro esalta la fluidità della luce, trasformandola in un elemento grafico di design. Due installazioni omaggiano il patrimonio storico del marchio richiamando l’iconica doppia fibbia, fil rouge dell’intera collezione.

Santoni dedicherà inoltre una capsule esclusiva allo store di Capri, disponibile a partire da giugno, per celebrare i temi dell’artigianalità e della manifattura, cari alla tradizione dell’isola. Nella limited edition saranno quattro modelli maschili e tre femminili.