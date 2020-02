SANT’ELPIDIO A MARE – Rapina a mano armata all’ufficio postale di via Aldo Moro di Sant’Elpidio a Mare. È accaduto attorno alle ore 8 e i banditi sono riusciti a scappare.

Erano in quattro, uno dei quali in auto ad attenderli (una Giulietta nera) e gli altri tre che hanno materialmente effettuato il colpo. Avevano anche un fucile a pompa e il volto coperto. Hanno atteso l’arrivo del furgone portavalori e, nel momento in cui il vigilante è uscito con i soldi, lo hanno circondato intimandogli di consegnare i contanti. Sono stati esplosi anche dei colpi di pistola. I banditi sono riusciti a prendere i soldi, lasciati a terra dal vigilante, e si sono dati alla fuga verso Monte Urano. L’auto utilizzata per la rapina, senza targa, è stata abbandonata nelle campagne. Si tratta probabilmente di una banda di professionisti. Nell’ufficio postale vi erano una quindicina di persone, per lo più anziani. Scene di panico e tanto spavento per quanti hanno assistito alla scena. Una donna è stata accompagnata al pronto soccorso per lo choc. Sono stati piazzati svariati posti di blocco in zona da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando i colpevoli. Al momento, non risultano feriti. Sul posto, i carabinieri coordinati dal maggiore Roland Peluso, comandante della compagnia di Fermo, e il nucleo investigativo guidato dal maresciallo Antonello Russo. I vigilantes coinvolti, che hanno rischiato la vita, si sono abbracciati non appena al conducente, secondo il protocollo, è stato consentito di scendere dal mezzo.

«Erano in tre e sono scesi imbracciando un grosso fucile – raccontano alcune persone che erano presenti all’ufficio postale al momento della rapina -. Avevano il volto coperto e hanno anche sparato dei colpi». «Io sono caduta a terra perché fuggendo uno di loro mi ha travolto», ha riferito un’altra signora. È caccia aperta alla banda che, quando ha lasciato la città, è stata certamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza posizionate all’ingresso e all’uscita di Sant’Elpidio a Mare.