SANT’ANGELO IN VADO – Babbo Natale ha fatto capolino con qualche giorno di anticipo in un piccolo comune del pesarese. Nell’estrazione di sabato 19 dicembre, infatti, è stato centrato a Sant’Angelo in Vado (PU) un “5” da quasi 48 mila euro.

La schedina baciata dalla fortuna è stata giocata presso lo Spidy Bar in via Nazionale Nord 26. Naturalmente appena la notizia ha fatto il giro della città è subito scattata la caccia al vincitore la cui identità rimane avvolta nel mistero.



Una provincia, quella di Pesaro Urbino, che era già stata baciata dalla Dea bendata circa un mese fa: in quel caso un fortunatissimo cliente a Marotta, con una giocata di pochi euro, si è aggiudicato una maxi vincita di 1 milione di euro. Un evento a dir poco rarissimo che in Italia finora ha avuto solo altri 136 precedenti.