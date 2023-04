SANT’ANGELO IN VADO – Ha perso il controllo del suo motociclo ed è finita in un fosso adiacente alla strada. È successo nel pomeriggio del 29 aprile sulla statale 73bis. Protagonista della disavventura è stata una 70enne del luogo. Una caduta rovinosa nella quale la donna ha riportato numerose contusioni tanto da fare temere il peggio.



Sul posto sono immediatamente accorsi gli uomini del 118 che, dopo averla stabilizzata, hanno chiesto l’ausilio dell’eliambulanza per trasferirla in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Dalle scarne indiscrezioni trapelate la donna non sarebbe in pericolo di vita.