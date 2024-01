Sanremo 2024, con la Playtoy Orchestra e gli strumenti Bontempi il Festival “suona” marchigiano

ANCONA – Hanno all’attivo diverse tournee in tutto il mondo. Da mesi, spopolano sul web e sui social anche grazie alla partecipazione alle audizioni dello show inglese “Britain’s Got Talent”. Il video del loro medley a cavallo tra le arie d’opera più celebri e le incursioni nei classici del pop come Bohemian Rapsody dei Queen, ha totalizzato quasi un milione di visualizzazioni. Il pubblico li ha potuti apprezzare di frequente a Uno Mattina, I Fatti Vostri, Radio2. Si tratta della Playtoy Orchestra la prima band che suona esclusivamente strumenti giocattolo e a breve diventerà FantaSanremo Orchestra presentando, durante l’edizione 2024 del Festival più amato d’Italia, il suo volto più pop. Come? Attraverso duetti irriverenti e gustosi giochi online tra personaggi dello spettacolo e artisti in gara accompagnati, come unico trait d’union sonoro, dalla musica di strumenti giocattolo made in Marche. L’Orchestra infatti, oltre che da un’intuizione del fondatore, Fabrizio Cusani, nasce da un sodalizio con la “mamma” d’ogni passione bambina per l’arte delle sette note. Chi non ha avuto una pianola, una tastiera o un flauto in casa? Da Baglioni ai Metallica sono migliaia gli artisti affermati in tutto il mondo che possono dire di avere iniziato o interagito con gli strumenti Bontempi.

L’azienda marchigiana, l’unica in Italia ed una delle poche al mondo nel settore degli strumenti giocattolo, ideatrice di centinaia di metodi e applicazioni tecnologiche brevettate, sarà tra i protagonisti capaci di condurre nelle case di tutti, le emozioni del Teatro Ariston, traducendole negli irresistibili virtuosismi della Playtoy Orchestra. Nell’edizione del 2023 sono state oltre 4 milioni le squadre create dagli utenti con dati social che hanno sfiorato i 30 milioni di impression. Quest’anno, la regina delle inventrici di prodotti per la musica dei più piccoli sarà partner con un bonus speciale (20 punti) attraverso la Fantasanremo Orchestra (che suonerà strumenti Bontempi) e duetterà con gli artisti in gara per creare video e contenuti esilaranti e virali. Sanremo è l’approdo naturale per chi, come Bontempi, ha avuto, in oltre ottanta anni di storia, come unico scopo il miglioramento della qualità della vita dei bambini attraverso l’uso di strumenti musicali. «Bontempi, di proprietà di Icom Spa, è musica e il nostro marchio porta con sé un messaggio di grande positività legato alla felicità e all’importanza di introdurre la musica nella vita delle persone», dichiara l’Amministratore unico Andrea Ariola.

«Senza compromessi abbiamo accompagnato milioni di famiglie con i nostri strumenti e continuiamo a sentire la responsabilità di rappresentare la gioia di tutti i bambini che ci hanno scelto e che continuano a sceglierci. Il nostro impegno è guardare alla nostra importante storia, cercando di rinnovarci continuamente”.

Una mission che non perde mai d’occhio la salute dei più piccoli all’interno delle strutture ospedaliere o dedicate a particolari patologie. Bontempi ha infatti un rapporto profondo e duraturo con la Fondazione Salesi di Ancona e con la Lega del Filo d’oro con cui sviluppa strategie diverse per allestire sale hobby all’interno di aree dedicate negli ospedali o fornire speciali strumenti musicali utili all’educazione sensoriale dei piccoli bimbi sordo ciechi.