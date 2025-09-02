Sanità, Baiocchi (Fdi): «La sinistra ha chiuso 13 ospedali noi ne stiamo costruendo 10»

PESARO – Sanità e polemiche, la campagna elettorale non risparmia botte e risposte.

Il candidato alle Regionali per Fratelli d’Italia, circoscrizione Pesaro Urbino, Nicola Baiocchi attacca Matteo Ricci: «Schlein e Ricci parlano di sanità come se il Partito Democratico non avesse responsabilità dirette per i disastri degli anni passati. Sono stati loro a chiudere o riconvertire ben 13 ospedali di area interna – da Sassocorvaro a Fossombrone, da Cagli a Chiaravalle, fino a Recanati, Tolentino, Montegiorgio e tanti altri – lasciando i cittadini senza presidi fondamentali e spingendo migliaia di marchigiani a curarsi fuori regione. Questo è il loro modello di sanità: tagli, centralizzazione, promesse tradite e aumenti delle tasse locali. Con la Giunta Acquaroli, invece, abbiamo scelto la strada opposta: costruire e non smantellare. Stiamo realizzando 10 nuovi ospedali, rafforzando quelli esistenti e portando avanti investimenti concreti su tutto il territorio regionale».

Baiocchi precisa: «Solo una regione su tre in Italia ha i conti della sanità in attivo e le Marche sono tra queste: conti in ordine, niente tasse in più per i cittadini e più servizi. Abbiamo già aperto oltre 30 punti salute, rafforzato le farmacie dei servizi, le aggregazioni dei medici di medicina generale e avviato le case e gli ospedali di comunità. La ricerca di Fondazione Etica lo conferma nero su bianco: conti in attivo, più servizi, zero tasse in più. È la dimostrazione che la buona politica fa la differenza. E mentre Schlein agita accuse infondate e Ricci sogna nuove tasse come accade in Emilia-Romagna, noi stiamo costruendo una sanità diffusa, capillare, di prossimità, che valorizza le eccellenze come l’ospedale Torrette, ma che allo stesso tempo garantisce cure anche nei territori più interni, quindi veramente a prescindere dal loro luogo di residenza. Altro che ospedali unici sognati da Ceriscioli e dal Pd marchigiano. La differenza è chiara: al Pd restano le parole e il tentativo di riscrivere la storia, al centrodestra i fatti».