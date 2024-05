Sanità pesarese, Ast rassicura: «Nessun arresto all’attività chirurgica, selezione per nuovi anestesisti»

PESARO – Anestesisti che lasciano la sanità pesarese, le rassicurazioni di Ast. Non sono mancate le preoccupazioni e le polemiche politiche su possibili turni scoperti.

«Nessun arresto all’attività chirurgica. Il 16 maggio prossimo infatti ci sarà la selezione per i nuovi anestesisti che sostituiranno quelli in uscita e che garantiranno l’attività dei blocchi operatori e non solo». Lo afferma il nuovo direttore dell’Azienda sanitaria territoriale Pesaro Urbino Alberto Carelli.

«La priorità nei primi giorni del mio insediamento – aggiunge – è stata proprio quella di verificare e dare impulso alle assunzioni, soprattutto per i reparti in cui si registrano forti carenze. L’ufficio del personale è infatti al lavoro su più fronti e per il bando relativo agli anestesisti ci sono trentotto candidati che ricopriranno i diversi ruoli richiesti. Ma non solo. Sono stati assunti ad oggi 30 infermieri per le diverse unità operative, con il bando chiuso lo scorso febbraio e altri ne arriveranno a coprire il turn over dei pensionamenti in programma fino all’autunno. Numerose sono le procedure di reclutamento in corso. In particolare il prossimo 7 maggio si espleterà quello per coprire 6 posti nella disciplina di Medicina d’Emergenza-Urgenza per i pronto soccorso dell’Ast, con 22 candidati. Il 10 maggio ci sarà l’espletamento del concorso per 4 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria, con 13 candidati».

Carelli prosegue: «Quaranta candidati si sono presentati per la Medicina Interna con la selezione che si terrà il 21. Verrà potenziata poi l’attività chirurgica toracica con l’avviso in scadenza il 22 maggio e per il quale hanno presentato la candidatura 9 chirurghi. Siamo poi in attesa a giugno di altri due concorsi fondamentali: quello per la disciplina di Radiodiagnostica che vede ben 68 candidati che andranno a coprire diversi posti nei reparti di Diagnostica per Immagini di tutta l’Ast, mentre il 18 verrà espletato il concorso per i pediatri per il quale hanno presentato la domanda 12 candidati. Finalmente le procedure concorsuali cominciano ad essere molto partecipate e nei prossimi mesi riusciremo a colmare le diverse carenze che si sono accumulate nel corso di questi mesi».