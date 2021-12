San Severino, pedalata con Babbo Natale per l’associazione Pedale Settempedano

SAN SEVERINO MARCHE- Gli appassionati delle due ruote a pedali hanno animato la mattinata di Santo Stefano con una allegra e chiassosa stracittadina che, con partenza dallo studio comunale “Gualtiero Soverchia”, è arrivata nella bellissima piazza Del Popolo passando per alcune vie del centro urbano sempre sotto la supervisione della Polizia Locale che ha coordinato la sicurezza.

L’iniziativa ha coinvolto i soci e simpatizzanti del Pedale Settempedano, associazione sportiva dilettantistica presieduta dall’instancabile Maurizio Bordi. In piazza foto ricordo per tutti sotto l’albero di Natale dove i più piccoli si sono fatti immortalare con un cappellino rosso in testa emblema dello speciale raduno per le festività.ù

Presenti all’iniziativa anche l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, e l’assessore alla Polizia Locale, Jacopo Orlandani.