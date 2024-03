San Severino Marche, mondo della cultura in festa per i 100 anni di Mina Gregori

Decana degli studi storico artistici in Italia e fra le maggiori studiose di Caravaggio, allieva del grandissimo Roberto Longhi. Durante la lunga carriera ha organizzato oltre 100 mostre in Italia e all'estero

SAN SEVERINO MARCHE – Mondo della cultura in festa, nella Città di San Severino Marche, per i 100 anni di Mina Gregori, decana degli studi storico artistici in Italia e fra le maggiori studiose di Caravaggio, allieva del grandissimo Roberto Longhi.

Per anni, infaticabile, ha fatto parte della Fondazione Salimbeni e della giuria del Premio Salimbeni per la Storia e la Critica d’Arte, riconoscimento internazionale ideato da Giorgio Zampa e Federico Zeri.

Premio Salimbeni 2010 (foto ufficio stampa) Premio Salimbeni 2010 con Papetti (foto ufficio stampa)

E’ stata anche membro del comitato di studio per l’organizzazione della mostra “Meraviglie del Barocco”, sulla civiltà del ‘600 a San Severino Marche, esposizione affidata alla cura del critico Vittorio Sgarbi.

Il Giornale dell’Arte in occasione dello speciale compleanno, la ricorrenza è stata salutata il 7 marzo, le ha dedicato un vero tributo descrivendola come “la sovrana degli studi storico artistici in Italia”. A lei Longhi, nel lontano 1951, affidò gran parte delle schede delle opere della mostra su “Caravaggio e i caravaggeschi” allestita a Palazzo Reale di Milano e una impresa che la mise in luce in un mondo quasi esclusivamente maschile. Ha lavorato molto al fianco di Federico Zeri ma anche di Giuliano Briganti, eminenti figure che si ritrovano, insieme al suo nome, nell’elenco dei giurati del Premio Salimbeni Città di San Severino Marche.

Durante la lunga carriera ha organizzato oltre 100 mostre in Italia e all’estero ed ha saputo utilizzare il mezzo espositivo per coinvolgere un pubblico sempre più ampio.