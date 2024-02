San Severino Marche in copertina della guida Il cammino dei Cappuccini

SAN SEVERINO MARCHE – La bellezza del territorio di San Severino in copertina. Una suggestiva immagine delle campagne di Gaglianvecchio è stata scelta per la guida Il cammino dei Cappuccini che racconta proprio di una delle vie della fede che da qui passano.

La copertina della guida Il Cammino dei Cappuccini

La pubblicazione, a cura di Sergio Lorenzini, settempedano alla guida dei Frati Cappuccini delle Marche e grande appassionato di escursioni lungo i cammini dello spirito, è stata pubblicata dalle Edizioni Terre di Mezzo.

Quella dei Cappuccini è una storia rivoluzionaria, nata dal desiderio di un ritorno al cuore del francescanesimo e, all’inizio, osteggiata dall’Ordine. Un cammino iniziato 500 anni fa, segnato da arresti, fughe, rifugi solitari e ricerca interiore: un viaggio che oggi si può ripercorrere in 17 tappe, per una lunghezza complessiva di 400 chilometri da Fossombrone ad Ascoli Piceno, tra dolci colline, eremi e città d’arte. Da nord a sud, lungo l’intera dorsale delle Marche, si può così sperimentare, giorno dopo giorno, l’accoglienza di una vera comunità, quella marchigiana. La guida contiene tantissime informazioni utili: le mappe, le altimetrie, i luoghi dove dormire e quelli da visitare.

Tra parchi, riserve naturali e le incantevoli vette dei Sibillini, un itinerario dove si incontrano storia, cultura e spiritualità. Con la possibilità di condividere un pezzo di strada con i frati stessi e vivere la loro splendida ospitalità passando una notte, o più, nei conventi presenti lungo il percorso.

I 400 chilometri sono divisi in tre parti e la pianificazione delle tappe risale al 2019, quando fra Sergio Lorenzini inizia a progettare il percorso storico di uno degli ordini più diffusi al mondo. Il Cammino è attivo da settembre 2021 e dal 2023 è aperto anche a biker e scout.

Per percorrere tutto il Cammino dei Cappuccini si parte da Fossombrone, dal Colle dei Santi, e si prosegue per la Gola del Furlo per giungere a Cagli, da dove riparte per l’antico monastero di Fonte Avellana, poi si va avanti verso l’eremo di San Girolamo, Fabriano, si sale a Poggio San Romualdo, si scopre l’abbadia romanica di Sant’Urbano e l’eremo dei Frati Bianchi, si arriva a Cupramontana e si riparte per Cingoli. Poi si passa per l’eremo di Sant’Angelo e si giunge a San Severino Marche e poi Camerino. Nel secondo tratto il Cammino riparte per San Lorenzo al Lago, Sarnano, passa per la Madonna dell’Ambro, giunge a Montefortino riparte per Montefalcone, arriva a Rotella, Capradosso, continua per Offida e giunge alla meta di Ascoli Piceno nel santuario di San Serafino da Montegranaro.