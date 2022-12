San Costanzo sotto choc, 23enne senza vita nella sua abitazione: da chiarire le cause del decesso

Appena due giorni fa la stessa sorte era toccata ad un 16enne: in questo caso le autorità oramai sembrano convergere sulla volontarietà del gesto anche se le indagini sono tuttora in corso per ricostruire la vicenda

SAN COSTANZO – Nuovo dramma nel pesarese dove un 23enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Appena due giorni fa la stessa sorte era toccata ad un 16enne: in questo caso le autorità oramai sembrano convergere sulla volontarietà del gesto anche se le indagini sono tuttora in corso per ricostruire la vicenda.



A dare l’allarme stavolta sarebbero stati i vicini: la luce nella camera del 23enne era accesa ininterrottamente oramai da almeno due giorni. Sul posto è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del 118 che, dopo aver forzato la porta della casa, hanno fatto l’amara scoperta.



Per il giovane, originario di Venezia, che lavorava in un locale di Marotta non c’era più nulla da fare. Da chiarire le cause del decesso: al momento nessun ipotesi viene scartata anche se le più plausibili riguardano il gesto volontario o un malore improvviso.