San Ciriaco, fiera bagnata e fortunata. I timori dei bancarellari e i blitz (acchiappavoti) dei politici

Dubbi sull'edizione 2025. I commercianti in bilico per l'eventuale cambio di gestione: questo è infatti l'ultimo anno della Blu Nautilus. Gli esercenti: «Non vogliamo lasciare Ancona, speriamo che la nostra volontà sia rispettata»

ANCONA – La pioggia non ferma la Fiera di San Ciriaco: boom di presenze anche per le giostre al Passetto. Che sono tornate in quel punto, vicino al Monumento ai Caduti di piazza IV Novembre, dopo diversi anni.

E proprio sulle giostre, il signor Salvatore dice la sua: «Forse, in quella posizione i giostrai guadagnano di più, ma non capisco per quale motivo alcuni membri dell’attuale giunta, quando erano all’opposizione, tempo fa, criticavano la scelta dell’allora amministrazione Gramillano di posizionare i giochi là e invece ora hanno fatto l’opposto di quanto dicevano».

A passeggio in fiera Luna park La Fiera di San Ciriaco I bomboloni, un must della fiera

A scatenare la polemica, nei giorni scorsi, era stata la presenza dell’Ospedale pediatrico Salesi nelle vicinanze, ed era stata promossa una doppia interrogazione urgente dei consiglieri di centrosinistra Susanna Dini e Andrea Vecchi.

Ma dibattiti politici a parte, la fiera patronale del capoluogo continua a riscuotere un gran successo: boom di presenze dal centro al Monumento, con i classici espositori di food and beverage, ma anche bancarelle di vestiario, occhiali da sole, borse e via dicendo.

Le fritture vanno per la maggiore, dai bomboloni allo gnocco. Tra l’altro, per deliziare il palato, non c’è solo il Viale della Vittoria, ma anche piazza Pertini, dov’è posizionato il furgoncino di Roberto Salvan, di Matilde del Monticino. È lui a soddisfare i languorini della gente con dei deliziosi gnocchi dai gusti più disparati che vanno dalla carbonara alla nutella.

La Fiera di San Ciriaco Nicola Zingaretti posa con il signor Salvatore Matteo Ricci e Valeria Mancinelli Roberto Salvan, il Re dello gnocco

«Ci troviamo benissimo ad Ancona, ma siamo preoccupati per il cambio di gestione degli eventi fieristici. Questo è infatti l’ultimo anno per la Blu Nautilus – riflette Salvan – Chi verrà dopo? Sarà rispettata la nostra volontà di tornare? E l’eventuale società che potrebbe subentrare sarà seria come quella che c’è ora?». Il suo timore è essere tagliato fuori com’è stato lo scorso Natale: «A dicembre 2023, ad esempio, noi non c’eravamo perché la nuova amministrazione aveva ridotto gli spazi del mercatino. Ora, sto pensando a dei pop-up, che vanno molto in Lombardia. Certo è che – ribadisce – mi dispiacerebbe lasciare Ancona. È una città meravigliosa, la gente torna per noi, ci cerca. Lo gnocco va forte anche da asporto».

Durante l’intervista, si avvicina un gruppo di giovanissimi, avranno circa 18 anni. Si mettono in fila davanti ad un’anziana signora di 85 anni, anconetana doc. Anche lei sceglie l’asporto perché i nuvoloni sopra le nostre teste non promettono nulla di buono. È questa la magia della Fiera, ma anche dello gnocco di Salvan: unire generazioni apparentemente lontanissime.

Domande legittime, per i commercianti, sul post Nautilus. Commercianti che hanno particolarmente apprezzato la scelta del Comune di fare un mini concerto a partire dal 30 aprile proprio in piazza Pertini. Una piccola discoteca a cielo aperto che ha radunato tantissimi giovani che ballavano sulle note di Raffaella Carrà, Cesare Cremonini e gli Aventura. Tre giorni fa, c’è scappato pure un trenino sulle note di Maracaibo.

Bene il villaggio Coldiretti al Passetto, anche se alcuni esercenti si sentono isolati: «C’è poco passaggio». Il signor Sgubbi si è appena scattato una foto con l’ex segretario Pd, Nicola Zingaretti, in campo per le Europee e a passeggio per la città.

Due giorni fa, è stata la volta di Matteo Ricci (sempre Pd), accompagnato dall’ex Sindaca Valeria Mancinelli: «Alla passeggiata in fiera non rinuncio mai – ha fatto sapere con un post su Facebook l’ex prima cittadina – È come un rito, che ogni anno va rinnovato. Ieri era con me Matteo Ricci, in cammino in questi giorni per la sua candidatura alle europee di giugno. A me fa piacere presentarlo alle persone che conosco o mi fermano».

Il Pd Zingaretti, invece, fratello di Luca (che presta il volto al Commissario Montalbano, ndr) era accompagnato dall’ex Sindaco Fabio Sturani. «Siamo rimasti a parlare qualche minuto, è stato carino e disponibile», fa Sgubbi.

«La fiera? Non ci ho comprato nulla per me – continua l’anconetano – Piuttosto, ho trovato qualcosa per la mia nipotina Adele». Ma anche lui ad un giro in fiera non rinuncia. Insomma, ok le polemiche, ok la politica, ma la tradizionale Fiera di San Ciriaco più che dividere continua ad unire.