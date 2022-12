San Biagio di Osimo, cambia la viabilità dopo l’incidente mortale

Chi scende da via San Biagio potrà dirigersi esclusivamente in direzione Ancona, evitando così di creare un pericoloso ostacolo sulla regionale. Per andare in direzione Osimo, invece, si dovrà procedere su via Tenco e usufruire della rotatoria

OSIMO – Cambia la viabilità a San Biagio di Osimo, all’incrocio tra via Ancona e via San Biagio, dove perse la vita il centauro 41enne anconetano Diego Pietruio nel maggio dell’anno scorso. Ad annunciarlo l’assessore alla Viabilità Federica Gatto. «Dopo varie criticità che si erano riscontrate all’incrocio tra via San Biagio e la strada regionale 361 – dice -, è stato imposto l’obbligo di svoltare a destra. Per migliorare la visibilità è stato installato anche un nuovo specchio parabolico di dimensioni maggiori rispetto al precedente».

La nuova viabilità

In questo modo, chi scende da via San Biagio potrà dirigersi esclusivamente in direzione Ancona, evitando così di creare un pericoloso ostacolo sulla regionale. Per andare in direzione Osimo, invece, si dovrà procedere su via Tenco e usufruire della rotatoria davanti Eurospin. «Al fine di rendere più agevole la viabilità – continua l’assessore – sono stati installati, sulle vie interessate interne alla frazione, anche segnali di preavviso che indicano le direzioni nord e sud. Inoltre, per il futuro è allo studio dell’ufficio tecnico una rotatoria tra via Manzoni, via San Biagio e via Tenco. Si dovranno acquisire i terreni coinvolti, poi si potrà procedere alla progettazione».

Al momento si tratta di una fase sperimentale della nuova viabilità: «Qualora l’obbligo di svolta a destra non venisse rispettato sarà rafforzata la segnaletica e al contempo saranno intensificati i controlli da parte della polizia locale».