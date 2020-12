San Benedetto perde Ernesto Marchei. Rilanciò il ristorante Molo Sud

Ascoli – Morto a San Benedetto a soli 51 anni il noto ristoratore Enrico Marchei. Era l’ex titolare del «Molo Sud», locale divenuto negli anni simbolo della ristorazione di qualità. Il decesso di Marchei, forse per un malore è stato improvviso e rapido e non ha permesso ai soccorritori di salvargli la vita. Sconcerto in città per la nuova tragedia che ha colpito San Benedetto, dopo la recente scomparsa di due veri personaggi come Mimmo Del Morto e Piergiorgio Sgattoni.

Marchei, che adesso aveva rilevato il ristorante Villa Tiberina, nel passato aveva trasformato la “Trattoria del Molo Sud” nella zona portuale di San Benedetto, da semplice locale dove si gustava la cucina tipica marinara a luogo di importanza sociale e culturale. Tanto che non solo residenti e turisti vi facevano sempre tappa fissa, ma anche artisti e esponenti del mondo dello spettacolo, della politica, dell’imprenditoria che lo frequentavano assiduamente, accrescendone la fama e la reputazione.

Il merito del successo naturalmente non era solo del compianto Enrico, ma anche di tutta la famiglia che lavorava nella struttura. Dalla madre che coordinava la cucina al padre che faceva gli acquisti di pesce fresco e prodotti necessari con i vari piatti, alla moglie e ai figli.

La morte improvvisa del 51enne ristoratore sambenedettese lascia un vuoto incolmabile in tutti loro, ma anche in tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato, come persona e professionista affabile e capace di dare sempre il meglio nelle relazioni con la clientela e con gli ospiti anche prestigiosi.