Salvò nove persone dalle macerie, la storia del carabiniere-eroe di Arquata

ASCOLI PICENO – Il suo coraggio e, forse, anche la forza della disperazione, gli permisero di salvare la vita a nove persone. Tra queste, anche due bambini. Il carabiniere Romolo De Matteis, in pensione da ormai due anni, fu tra i grandi protagonisti dei soccorsi prestati immediatamente dopo la scossa del 24 agosto 2016 ad Arquata. A distanza di nove anni da quella tragedia, il carabiniere-eroe ha ancora le lacrime agli occhi mentre rivive quei momenti.

Il racconto

«Sembrava di essere al centro di un bombardamento – racconta De Matteis -. Si vivevano scene da film. Peccato, però, che non era una rappresentazione cinematografica. Era tutto vero. È stato terribile. Venni chiamato a intervenire subito dopo la scossa. Ero al comando di Ascoli e ci dissero di andare a Pescara del Tronto. Appena arrivati, vedemmo la gente che ci correva incontro. Urlando. E piangendo. Sembrava, appunto, che fosse esplosa una bomba. Macerie e sangue erano dappertutto. Le persone erano gravemente ferite e sentivamo le grida provenire da ciò che restava delle abitazioni. C’erano delle macchine che fungevano da diga, per intenderci, e che fermavano le macerie. Passammo sopra alle stesse auto per arrivare in quelle case dalle quali percepivamo delle urla. Per primi tirammo fuori dalle macerie due anziani. Poi un’altra signora – continua il carabiniere -. A un certo punto sentimmo la voce di un bambino che chiedeva aiuto. Ci precipitammo in quella zona. Vidi delle gambe e provai a tirarle fuori, poi mi accorsi che in realtà si trattava della nonna del piccolo, che purtroppo gli era morta praticamente accanto. Comunque, nel giro di qualche ora, tirammo fuori anche il bimbo. Fu un’emozione indescrivibile».