Salvini ad Osimo, Lega pronta alle regionali. L’accusa: «La giunta Ceriscioli non ha funzionato»

Il leader della Lega in visita nelle Marche e in Abruzzo per il suo tour di ascolto è stato alla sede nazionale della Lega del Filo d'Oro ad Osimo per parlare di disabilità. Ha annunciato l'impegno del partito sul fronte della sordociecità e sul riconoscimento della lingua dei segni con due emendamenti sul Decreto Rilancio

ANCONA – «Non ho passione a fare il toto nomine, l’importante è vincere e cambiare quello che non ha funzionato nelle Marche negli ultimi anni». Così il leader della Lega Matteo Salvini sulla candidatura alla presidenza della Regione Marche.

In visita alla Lega del Filo d’Oro di Osimo, come prima tappa di un tour di ascolto che tocca Marche e Abruzzo e che di fatto apre le danze per le Regionali d’autunno, Salvini come ha spiegato lui stesso è approdato ad Osimo «per toccare con mano» il mondo della disabilità che proprio nella sede osimana «racchiude una serie di complessità».

Matteo Salvini alla Lega del filo d’oro, ad Osimo

Sollecitato dalla stampa a margine della visita alla struttura sulla candidatura di Francesco Acquaroli, “l’uomo” di Fratelli d’Italia, lanciato dalla Meloni, ha dichiarato: «Non dò giudizi su “Tizio e Caio”, a me interessa prima il progetto per le Marche, perché mi sembra evidente che l’amministrazione uscente non ha funzionato, almeno questo dicono tantissimi amministratori e sindaci, dalla ricostruzione al sostegno delle imprese, dalla viabilità alla qualità della sanità, c’è tanto da fare, ma il nome non mi appassiona. L’importante è vincere e cambiare quello che non ha funzionato nelle Marche negli ultimi anni, noi siamo pronti e poi la Lega è ampiamente il primo movimento in questo territorio, quindi per me è motivo di orgoglio».

Matteo Salvini alla Lega del filo d’oro, ad Osimo insieme al presidente Rossano Bartolini

Il leader della Lega ha dichiarato «siamo in dirittura d’arrivo soprattutto per il progetto Marche», lasciando intendere che a breve il nodo del nome potrebbe essere sciolto, mentre il programma è già ben definito. «Abbiamo ben chiaro in testa quello che vorremmo tornassero ad essere le Marche – ha detto -, una delle realtà produttive di eccellenza non in Italia, ma in Europa. Non a caso nella mia ripartenza parto sostanzialmente da qui».

Da sinistra Riccardo Augusto Marchetti, Alessandra Locatelli, Rossano Bartoli e Matteo Salvini alla Lega del filo d’oro, ad Osimo

Sul fatto che il voto per le regionali possa dare una spallata definitiva al governo giallo rosso e che si possa votare in anticipo per le politiche, ha rimarcato i conflitti interni al governo a partire da quelli per gli stati generali, poi sulla giustizia, sul mes, sulla concessione delle autostrade, «intanto ci sono 245 opere pubbliche ferme, quindi piuttosto che andare avanti col quotidiano litigio, visto che in autunno ci saranno elezioni comunali, elezioni regionali e referendum, per cui tutti gli italiano usciranno di casa, piuttosto che andare avanti litigando e fermando il Paese penso che sarebbe più utile dare per 5 anni tranquillità agli italiani. Noi ci siamo – ha concluso – per quello che riguarda le elezioni delle Marche saranno importanti per i marchigiani, punto, non mi interessano altre ricadute».

Piccole imprese, calzatura, mobile, tessile e poi il volontariato, rappresentano per Salvini solo alcune delle ricchezze della regione. Sul mondo del volontariato ha dichiarato che deve rappresentare «una priorità del Decreto Rilancio» e proprio a questo proposito ha annunciato che la Lega con i suoi parlamentari, presente alla visita Alessandra Locatelli, è al lavoro per alcuni emendamenti proprio a sostegno del mondo del volontariato e della disabilità: «La sordociecità in primis, visto che partiamo dalla Lega del Filo d’Oro» e poi «il riconoscimento della lingua dei segni, che è qualcosa su cui stiamo lavorando da più di due anni però evidentemente o non siamo o abbastanza bravi o abbastanza fortunati perché siamo ancora al palo».

Salvini ha poi sottolineato il grande lavoro svolto dall’associazione onlus, rimarcando il fatto che «i due terzi del bilancio sono a carico del privato e solo un terzo del pubblico, evidentemente si può fare di più e meglio». Sul secondo lotto dei lavori di realizzazione delle residenze per gli utenti, delle piscine, della mensa e delle foresterie per le famiglie in visita, che sarà ultimato nel 2021, completamente a carico dell’associazione ha detto «penso si può fare qualcosa». Una visita, la sua, che ha già annunciato non sarà l’ultima, in quanto ha annunciato di voler tornare alla Lega del Filo d’Oro quando ci sarà meno distanziamento sociale.

Matteo Salvini alla Lega del filo d’oro, ad Osimo

Sollecitato sull’app Immuni Salvini ha spiegato che «gli italiani chiedono garanzia totale sulla protezione, la tutela, la riservatezza dei propri dati quindi finchè non ci sarà questa garanzia totale io non scarico assolutamente nulla». La visita del leader della Lega nelle Marche prosegue nel fermano con la visita ad una impresa del calzaturiero.