Saldi estivi e vendite straordinarie: torna “Lo Sbaracco” a Jesi, in edizione straordinaria

Niente bancarelle davanti alle vetrine come per le scorse edizioni per via delle disposizioni sanitarie del Covid, ma extra sconti all'interno. Cinquanta i negozi aderenti

JESI – È l’evento più atteso dagli shopping-victims, ovvero da chi non rinuncia a concedersi una coccola approfittando dei saldi, anche più volte. A Jesi torna l’iniziativa promossa dall’associazione JesiCentro “Lo Sbaracco”, il saldo dei saldi, l’occasione perfetta per clienti e commercianti. Oltre 50 negozi del centro storico cittadino hanno aderito a questa edizione che, in via del tutto straordinaria, quest’anno sarà articolata in due giornate, venerdì mattina e pomeriggio mentre sabato addirittura fino a mezzanotte.

I titolari delle attività commerciali, a differenza delle passate edizioni, non porteranno all’esterno dei negozi i capi e accessori da vendere, allestendo una bancarella: le prescrizioni sanitarie in materia di contenimento del Covid-19 non lo permettono, per cui tutte le vendite straordinarie si svolgeranno all’interno dei negozi, dove i clienti potranno trovare il meglio delle collezioni primavera-estate, i capi e gli accessori più di tendenza, con il massimo della percentuale di sconto in questi saldi così bizzarri che hanno risentito di un andamento influenzato dal lockdown. Per cui ci saranno ancora tantissime occasioni vantaggiose a prezzi stracciati.

Il logo adottato dai commercianti jesini per l’edizione 2020 di Sbaracco

«Quest’anno non saranno messe le bancarelle all’esterno delle attività, ma sarà segnalato chi aderisce con apposita cartellonistica – dice Marco Broglia, ex presidente di JesiCentro e titolare di Cotton Club – è un’edizione particolare che risente dello slittamento dei saldi per via del lockdown. Si potrà approfittare delle collezioni in saldo, con lo shopping fino a mezzanotte nella giornata di sabato. I saldi sono iniziati in ritardo, molti avevano fatto delle vendite promozionali, non ci sono termini di paragone con lo scorso anno… però si è registrato un bel movimento di turisti in città di cui hanno beneficiato attività commerciali e locali».

L’andamento dei saldi ha avuto una spinta anche grazie alle aperture straordinarie dopo cena “E…state a Jesi 2020” tutti i giovedì di luglio e agosto, collegati agli apertivi a tema nei locali del centro. Un buon incentivo per chi ha trascorso i mesi estivi in città. «Da me i saldi estivi sono andati molto bene, parteciperò allo Sbaracco come tutte le edizioni proponendo oltre alle ultime occasioni in saldo, per chi volesse anche tantissimi capi e accessori della nuova collezione autunno/inverno, vi aspetto!», dice entusiasta Paola Guerrini del negozio “Chéry” di via Cavour.

Gloria Bottani titolare di “Glory Abbigliamento” sta preparando in vista di Sbaracco

«Anche noi ci siamo – spiegano Tiziano Mattioni e Gloria Bottani di “Glory” in via Mura Occidentali – e per le nostre clienti ci saranno occasioni imperdibili con articoli in saldo a 5-10 e 15 euro, una coda di estate di cui approfittare! Abbiamo inoltre già allestita la nuova collezione e venire a trovarci potrebbe essere un’occasione per sbirciare. I saldi sono andati bene, anche se non come lo scorso anno…ma pazienza, questa era una stagione davvero particolare».