Russia e Cina più vicine, Epasto dell’UniMc: «UE fragile, manca base industriale comune»

Si stringono i legami politici tra Russia e Cina. I due Paesi hanno siglato nei giorni scorsi un accordo per la realizzazione di un nuovo gasdotto destinato ad aumentare i flussi annuali di gas verso la Cina. Ma i rapporti tra Mosca e Pechino si erano già fatti più stretti ancora di prima di questa intesa che non fa altro che rafforzare la collaborazione tra le due potenze e ridisegnare gli equilibri geopolitici internazionali. Ne parliamo con la professoressa Simona Epasto, docente di Geopolitica all’Università di Macerata.

Professoressa Russia e Cina sono sempre più vicine: si sta modificando la governance globale? «Direi di sì, ma è un processo non nuovo che affonda le sue radici già alla fine della Guerra Fredda. Ciò che contraddistingue tale mutamento è il fatto che non è orientato verso un nuovo bipolarismo rigido. Stiamo assistendo all’entrata sempre più preponderante in quello che può essere definito come un mondo “policentrico”, nel quale contano reti e standard oltre ai confini. Il rapporto Mosca–Pechino è, infatti, prevalentemente geoeconomico: la Russia offre energia e profondità strategica, la Cina domanda infrastrutture e tecnologia selettiva—ed evita vincoli ideologici. In controluce si confrontano due grammatiche: il Washington Consensus -all’origine paradigma imposto dalle istituzioni di Bretton Woods ai Paesi debitori e un Beijing Consensus, una versione asiatica della dottrina Monroe che vede la Cina come arbitro dell’emisfero orientale, cui si aggiunge un modello politico-economico caratterizzato da liberalizzazione economica ed apertura all’economia globale, compatibili col mantenimento di regimi autoritari. In questa prospettiva, dunque, si pone in netto contrasto, e come alternativa, al Washington Consensus che, invece, lega l’aumento della ricchezza alla democratizzazione e subordina le concessioni economiche, tanto al rispetto dei diritti umani quanto alle riforme politiche in chiave democratica. Tale nuovo paradigma di fatto, a mio parere, non si sostituisce all’ordine globale ma determina una sorta di stratificazione geopolitica e geoeconomica con la presenza di istituzioni “occidentali” accanto a piattaforme parallele (pagamenti, rating, corridoi energetici). Dunque, non un nuovo “muro” ma un arcipelago di regole dove sicuramente Pechino e Mosca allargano margini di manovra. Si osserva, infatti, in Asia nord-orientale, un rafforzamento di legami strategici che conferma la dinamica descritta, senza trasformarla, però, in un’alleanza monolitica».

Qual è il ruolo degli Stati Uniti in questo scenario? «A mio parere, gli U.S.A. rimangono un fornitore di sicurezza e fulcro del sistema finanziario nonché tecnologico, assumendo, però, una postura più transazionale: la leadership rimane ma a fronte di oneri condivisi e convergenza su standard critici, come AI (intelligenza artificiale, ndr), dati e semiconduttori. L’atteggiamento statunitense può essere definito, a mio avviso, come una traduzione pratica della geoeconomia: incentivi domestici, controlli all’export, accordi industriali con gli alleati. Non, dunque, un ritiro dall’ordine liberale ma una sorta di “riprezzamento” della leadership finalizzata a rendere sostenibile la competizione con modelli alternativi. All’Unione Europea non viene chiesta una adesione simbolica come in passato, ma contributi tangibili sul piano militare, nei co-sviluppi tecnologici e nella messa in sicurezza delle filiere. Ergo, a mio parere, gli Stati Uniti non arretrano ma rinegoziano le condizioni della propria leadership».

E l’Europa, che continua a ricercare una impossibile unanimità? «L’Unione Europea soffre di una grande fragilità al momento, correlata a due problematiche fondamentali, una procedurale, l’altra materiale. La prima è riconducibile all’unanimità richiesta su troppe tematiche; la seconda è rappresentata dalla scarsa massa critica su difesa, energia e tecnologia. L’impressione è che l’UE allo stato attuale, senza riforme sul piano decisionale, stia come rincorrendo gli eventi come ne è esempio la mancanza di una base industriale comune, che rende il settore campo di competizione altrui. Una via realistica potrebbe essere, ove possibile, estendere la maggioranza qualificata in determinati settori (alcuni suggeriscono, ad esempio, sanzioni, missioni civili, diritti umani) ma al contempo, avanzare in maniera concreta. In tal modo, con regole più snelle e capacità concrete, da semplice spettatore, l’Unione potrebbe negoziare come attore tra Stati Uniti e Cina».

Perché Trump sembra allontanarsi dall’Europa invece di stringere nuove alleanze? «Il verbo utilizzato nella domanda è molto significativo. Il Presidente U.S.A. sembra farlo, ma a mio avviso più che allontanarsi, tratta. Per quanto la Sua politica possa sembrare fumosa, la logica è chiara: il burden-sharing nella NATO, il riequilibrio commerciale e la reindustrializzazione interna. Quella di Trump è una lettura “realista” della competizione sistemica, nell’ambito della quale qualsiasi alleanza regge qualora produca una convenienza misurabile per entrambe le parti. Il linguaggio utilizzato è sicuramente duro, poco diplomatico, sovente caustico ed aggressivo, ma l’architettura rimane la stessa: all’UE si chiede meno retorica e più concretezza nelle capacità militari, negli accordi industriali su tecnologie dual-use, nella convergenza sugli standard. In definitiva, a mio avviso, il Presidente U.S.A. non ha rotto e non vuole rompere con l’Unione, ma contratta. Spetta a noi portare qualcosa di tangibile sul tavolo dei negoziati nonché presentarci con risultati “misurabili”».