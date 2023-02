Rischio idrogeologico, pulito l’alveo del torrente Tavollo

Provincia di Pesaro e quella di Rimini hanno lavorato insieme per togliere tronchi e ramaglie tra Tavullia e San Giovanni in Marignano

TAVULLIA – Rischio idrogeologico, ripulito il torrente Tavollo grazie a una collaborazione interprovinciale per garantire un’efficace manutenzione del territorio.

Nei giorni scorsi gli addetti della Provincia di Pesaro Urbino e quelli della Provincia di Rimini hanno lavorato in sinergia per la pulizia del torrente Tavollo nell’area sottostante il ponte della strada provinciale 38 che unisce due regioni (Emilia Romagna e Marche) al confine tra Tavullia e San Giovanni in Marignano. L’intervento, che si è reso necessario per consentire il monitoraggio delle condizioni della struttura, ha riguardato la pulizia dell’alveo del torrente con conseguente rimozione di tronchi e ramaglie.

«Un intervento che ha una duplice valenza – dice la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci – Da una parte infatti con una corretta e puntuale manutenzione dei nostri corsi d’acqua possiamo prevenire o perlomeno ridurre le conseguenze negative in caso di eventi climatici critici che stanno diventando sempre meno eccezionali, mentre, dall’altra, è un esempio di buone pratiche grazie alla sinergia tra enti di territori diversi. Per la Provincia di Rimini mi sento di ringraziare il presidente Jamil Sadegholvaad, l’ingegnere Giovannino Vittori ed il geometra Maurizio Bocca mentre per la Provincia di Pesaro Urbino il presidente Giuseppe Paolini, il dirigente Mario Primavera ed il geometra Gilberto Galvani. Oltre a loro anche il corpo della Polizia Municipale di San Giovanni in Marignano e tutto il personale intervenuto nelle lavorazioni di pulizia a ridosso del torrente».