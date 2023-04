FANO – La Città della Fortuna si prepara a riabbracciare una importante porzione del suo vissuto. «Uno spazio dedicato alla comunità di Fano 2 in cui trovarsi e ritrovarsi», così lo ha presentato l’assessora Barbara Brunori. Il restyling verrà presentato alla cittadinanza sabato 29 aprile, insieme agli Scout Agesci e il centro ricreativo Fontanelle a partire dalle 16. Si tratta di un intervento di riqualificazione voluto e atteso dai cittadini del quartiere.



Un’occasione per vivere e festeggiare questo momento saranno anche i laboratori promossi dagli scout Agesci e la merenda offerta dal circolo Fontanelle.

«Abbiamo bonificato Piazza Capuana – precisa l’assessora Barbara Brunori -, compresa la fontana che da tempo non era più funzionante e che versava in uno stato di degrado. Siamo intervenuti con lo smantellamento del suo impianto idraulico per poi rimuovere il mosaico degradato e procedere alla sua bonifica. Abbiamo reso l’area gradevole ed esteticamente piacevole con nuove essenze arboree e floreali che danno un tocco di freschezza, insieme alla predisposizione dell’impianto d’ irrigazione. Rafforzato anche il senso di comunità grazie a nuovi arredi con sedute moderne, panchine, tavoli e cestini. Arredi anche nel parco limitrofo con le nuove sedute di cemento a base di legno listellare. A rendere unica questa area l’opera colorata realizzata dagli scout Agesci che hanno voluto mandare un messaggio di pace. Domani le bambine e i bambini andranno a pitturare con le mani divertendosi e identificandosi in questo intervento».