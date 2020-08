Rientra dalla Nigeria la salma del manager jesino Luca Allegrini

JESI – Rientrerà oggi pomeriggio, lunedì 3 agosto, dalla Nigeria la salma del manager jesino Luca Allegrini, morto a 44 anni il 13 luglio scorso a causa di una grave crisi respiratoria. Il professionista, nato a Winterthur in Svizzera ma cresciuto a Jesi, lavorava da cinque anni come country manager presso la Pellegrini Catering Overseas SA, importante azienda di catering che cura la ristorazione negli alberghi, resort e sulle piattaforme petrolifere. Si è spento in una clinica privata nella città di Port Hancourt, in Lagos.

La burocrazia, resa ancora più tentacolare dall’epidemia di covid, ha impedito alla famiglia di riportarlo in Italia prima d’ora. Ma finalmente il nullaosta per il rimpatrio è arrivato e oggi pomeriggio la salma arriverà all’aeroporto di Falconara per essere poi trasferita alla Casa funeraria Santarelli di Monsano (accanto all’ex Mercatone Uno), dove sarà allestita la camera ardente. I tantissimi amici che Luca ha lasciato in Italia potranno rendergli l’ultimo saluto da domani alle 9.

Luca Allegrini

Il funerale sarà celebrato giovedì 6 agosto alle 17 nella chiesa di San Francesco d’Assisi, poi la tumulazione al cimitero comunale. Luca lascia nel dolore la mamma Lia, il fratello Basilio, la compagna Katerina con la figliola Nourinne e i parenti. Lascia tantissimi amici, ex colleghi, persone che con lui hanno condiviso esperienze. Considerando le restrizioni dovute alle disposizioni ministeriali per il contenimento del covid e le tantissime persone che si trovano fuori dalle Marche ma che vorrebbero assistere alla cerimonia funebre, le onoranze funebri Santarelli hanno messo a disposizione il servizio diretta streaming curato dal cerimoniere Davide Perucci e potrà essere seguito dalla pagina Facebook di Santarelli con la collaborazione dello staff di Funer24. «Solare, allegro e disponibile con tutti, hai lasciato al mondo il tuo modo di salutarci Ciaoneeee», così la mamma Lia ha voluto ricordare il suo amato Luca anche nel manifesto funebre.