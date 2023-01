Ricostruzione, l’ascolano Guido Castelli è il nuovo commissario straordinario

ASCOLI – A breve arriverà l’ufficialità: l’ex sindaco ascolano ed ex assessore regionale, il senatore Guido Castelli, sarà il nuovo commissario alla ricostruzione post sisma. La presidente del consiglio Giorgia Meloni, infatti, ha firmato il dpcm per la nomina di Castelli al posto di Giovanni Legnini, suo predecessore, il cui mandato è scaduto lo scorso 31 dicembre. Il provvedimento della premier, però, deve passare ora il vaglio della Corte dei conti prima della pubblicazione. Dunque, l’ufficialità arriverà nel corso dei prossimi giorni.

Il percorso

Le voci sulla designazione di Castelli per il dopo Legnini si rincorrevano ormai da settimane, ma ora la decisione è stata messa nero su bianco. Importante, sicuramente, è stata la sponda fatta dal governatore marchigiano Francesco Acquaroli il quale, più volte, aveva evidenziato il fatto che il senatore di Fratelli d’Italia fosse la persona giusta per ricoprire tale incarico, essendosi occupato di ricostruzione durante il suo assessorato in Regione e provenendo da Ascoli, appunto, uno tra i luoghi più significativi del cratere sismico del 2016. Castelli, al momento, preferisce non rilasciare dichiarazioni, proprio in attesa dell’ok della Corte dei conti, sul quale però non sembrano esserci dubbi. L’ex sindaco ascolano, dunque, può già cominciare ad operare come commissario alla ricostruzione post sisma e già nelle prossime settimane svolgerà alcuni sopralluoghi nei borghi terremotati del centro Italia.

Le reazioni

Tanti, in queste ore, gli attestati di stima nei confronti del neocommissario. «Rivolgo un plauso al presidente del consiglio Meloni per la nomina di Guido Castelli a commissario alla ricostruzione post terremoto del Centro Italia, che abbiamo condiviso e sostenuto anche dall’Abruzzo – conferma, ad esempio, il senatore di Fdi Guido Liris -. Allo stesso tempo saluto e ringrazio per il lavoro svolto in questi anni Giovanni Legnini, oggi impegnato nell’emergenza di Ischia. Con Castelli, al quale mi lega un rapporto antico e consolidato, maturato durante il suo mandato di assessore alla Regione Marche, sono sicuro che proseguirà egregiamente il lavoro iniziato, forte anche di un punto di vista che ha il valore aggiunto di provenire dall’amministrazione locale. Non va infatti dimenticato il lungo percorso politico di Castelli, già sindaco di Ascoli Piceno». «Credo che questa sia la scelta migliore data la grande conoscenza che il senatore Castelli ha del territorio – prosegue l’onorevole Andrea Volpi, altro esponente di Fratelli d’Italia -. Nella sua carriera politica si è sempre occupato di finanza degli enti locali, ricostruzione e dissesto idrogeologico e ha tutti gli strumenti per comprendere ed accogliere le esigenze dei cittadini. Faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro e sono certo che saprà svolgere in modo egregio un compito tanto delicato».