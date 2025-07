‘Ricci on the beach’, al via il tour da Marina Dorica sulla barca anti-inquinamento

ANCONA- Dopo il grande successo dell’evento ’Mille a cena con Matteo’, che ha visto oltre 2000 persone presenti per ‘dare luce alle Marche’ nel pesarese, parte ora il conto alla rovescia per il tour estivo ‘Ricci on the beach’ dell’europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci, che domani 27 luglio lo vedrà salpare, in occasione della prima tappa, da Marina Dorica (AN), alle 11:00, a bordo della Pelikan, una barca anti-inquinamento che pulisce il mare dalla plastica e che manda un messaggio chiaro su temi programmatici importanti per la regione, dalla sostenibilità alla blue economy, fino all’obiettivo annunciato da Ricci di “rendere il mare delle Marche il più pulito d’Italia”.

Il primo sbarco previsto sarà a Palombina, poi seguiranno Falconara ed infine Senigallia.

«Tra una tappa e l’altra passeggeremo sulla spiaggia per momenti di ascolto e confronto con i marchigiani, incontreremo le realtà portuali, visiteremo gli chalet; faremo una campagna popolare, come siamo abituati a fare, tra la gente e con la gente. – dichiara Ricci – Il mare è una risorsa importantissima per il futuro delle Marche. Lo è per l’ambiente, per il lavoro, per il turismo. Per questo abbiamo voluto renderlo protagonista di questa campagna estiva. – afferma – La tappa di domani rappresenterà l’inizio di un tour estivo che toccherà tutta la costa marchigiana in 7 tappe, mentre altre 3 saranno dedicate alle nostre splendide montagne».