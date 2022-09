FANO – Il restyling arriva anche a Fano 2. Dopo gli appelli e le denunce da parte dei residenti sullo stato di abbandono della zona arriva una risposta concreta da parte dell’amministrazione fanese che, per voce dell’assessore Barbara Brunori, ha annunciato un profondo restyling che riguarderà Fano 2.



Barbara Brunori

L’obiettivo è creare «Un nuovo luogo che favorisca lo stare insieme. D’altronde il bello porta il bello – ha riferito l’assessora – Da tanto tempo i residenti richiedono un intervento di riqualificazione complessivo e sostanziale. Stiamo bonificando Piazza Capuana, compresa la fontana che da tempo non è più funzionante e che versava in uno stato di degrado. Siamo intervenuti con lo smantellamento dell’impianto idraulico della fontana per poi rimuovere il mosaico degradato e procedere alla sua bonifica. Parallelamente, stiamo mettendo a dimora un ulivo, con degli arbusti fioriti, che verrà valorizzato da una illuminazione con tre fari e un sistema di irrigazione autonomo per creare un contesto piacevole e emozionale. Inoltre, ci saranno nuovi arredi con sedute moderne e panchine anche intorno alla fontana così da rispondere al bisogno di far incontrare i residenti di quel quartiere e rafforzare una socialità fondamentale».

Interventi anche nel parco limitrofo «dove ci sono i giochi e lo sgambatoio – prosegue Brunori -, lì ripristiniamo la seduta che oggi è ammalorata con la rimozione e la bonifica della sezione legnosa. Grazie al coinvolgimento degli scout si andrà a pitturare e creare un’opera di street art nella parte sottostante per rafforzare anche il senso di comunità e di tutela di ciò che è pubblico».